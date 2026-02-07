これいい！ファミマ“パンの耳”使用の「パングラタン」食品ロスの削減へ

ファミリーマートは2月10日より、サンドイッチ製造過程で発生するパンの耳を活用した「チキンときのこのパングラタン」を、東海地区限定で発売します。
販売地域は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の一部で、対象店舗は約2500店です。
サンドイッチのパン耳を活用
「チキンときのこのパングラタン」
本商品はサンドイッチ専用パンをスライスする際に切り落とされるパンの耳を、食材として活用した点が特徴です。販売期間中には、約1.5トンのパンの耳を有効活用し、食品ロスの削減につなげるとしています。
ファミリーマートでは、サンドイッチのふんわりとした食感を追求するため、製造直前にパンをスライスしています。そこで生まれるパンの耳を、バターの風味を生かして香ばしく焼き上げ、グラタンの主役として使用しました。
▲チキンときのこのパングラタン 398円
※東海地区限定
バターの風味豊かに焼き上げたパンの耳に、鶏、きのこ、玉ねぎの旨みを凝縮したソテーを合わせています。生クリーム入りのベシャメルソースとチーズを組み合わせた仕立てで、食材が一体となった濃厚な味わいといいます。
ファミリーマートのサンドイッチは、オリジナル配合のサンドイッチ専用パンを使用し、柔らかさとなめらかな口どけが特徴としています。
▲3種のミックスサンド 321円
▲ジューシーハムサンド 320円
食品ロスを削減できるしおいしそう！
パンの耳という身近な素材を、グラタンの材料として活用することで、食品ロスを削減するというファミリーマートの取り組みが一部エリアでスタート。食品ロス関係なしに「おいしそう」であるのも惹かれるポイントですね。
今回は東海エリア限定での販売になりますが、全国への展開を期待したいです。
※価格は税込み表記です。