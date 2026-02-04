やったね！セブンのすみれ監修「みそラーメン」ボリューム増に！麺とスープが増量

セブン‐イレブンは2月4日より、「札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン」を順次リニューアルして発売します。価格は645円。

本商品は、北海道札幌市のラーメン店「札幌すみれ」が監修した商品で、札幌ラーメンの特徴とされる黄色い中太ちぢれ麺と、炒めた味噌を加えたスープを組み合わせています。

リニューアルにあたり、麺とスープの量を増やし、食べ応えを高めています。スープは赤味噌と白味噌をブレンドし、炒める工程を加えることで、濃厚さと香ばしさのある仕立てとしています。

具材にはチャーシュー、挽肉炒め、野菜炒め、メンマを使用し、仕上げにねぎを盛り付けています。



販売地域は北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国で、北海道内に限り“道産小麦”を使用してた商品を展開します。

人気の「札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン」

麺とスープを増量して刷新！

セブンの「札幌すみれ監修 濃厚みそラーメン」は名店の味を表現した評判のよい商品です。



スープと麺を増量し、満足感を重視したということで、これまで「ちょっと量が物足りない」と感じていた人にはうれしいリニューアルです。

近くのセブン-イレブンで、ラーメン売り場をのぞいてみては？

※価格は税込み表記です。