人気すぎて全国へ！ 辛ラーメン「トゥーンバ」販路拡大、 待ってた人多いはず

農心ジャパンはカップ麺「辛ラーメン トゥーンバ カップ」（300円）を、2月9日よりコンビニで先行販売開始する。その他小売店では3月2日より販売。

話題になった「辛ラーメン トゥーンバ」が全国発売へ

「辛ラーメン トゥーンバ」は、辛ラーメンをクリームパスタ風にアレンジするレシピを製品化した汁なし麺。濃厚なクリームパスタのようなソースにもちもちの麺が絡み、さらに「うまからっ！」なアクセントを加えた、絶妙な組み合わせを特徴とする。

韓国では2024年の発売後、わずか4ヶ月間で2500万個の販売を記録した。国内では2025年に、一部コンビニで先行販売され、今回が初の一般販売となる。

全国展開に伴い、パッケージもリニューアル。便利な「ジェット湯切り」も導入している。これまで容器の耐熱性の都合上、シールをはがしてお湯を捨てる「ジェット湯切り」の導入が難しかったため、湯切りの際に箸で穴を空けてお湯を捨てる仕様だったが、改良を重ね、今回のリニューアルでは、ジェット湯切りが可能な仕様となった。



なお、本製品では通常の熱湯調理に加え、韓国では一般的なレンジ調理を採用。レンジで調理することで、辛ラーメンの特長でもある麺のもちもち感をより引き出し、手打ちパスタを食べているかのような満足感を楽しめるという。

＜電子レンジでの作り方＞

1.フタをすべてはがし（湯切りはしない）粉末スープ2種を取り出す

2.粉末スープ①を入れ、熱湯（220ml）を内側の線まで注ぎ、電子レンジ500Wで3分20秒（または600Wで2分50秒）加熱

3.粉末スープ②を入れ、よく混ぜてから食べる

＜熱湯での調理方法＞

1.フタを半分まではがし、粉末スープ2種を取り出す

2.熱湯を麺がかくれるまで（約400ml程）十分に入れ、3分後②番の湯切り口をはがし、カップをしっかり持ってゆっくり傾けながらお湯を捨てる

3.フタをすべてはがし、粉末スープ①と②を入れ、よく混ぜてから食べる

濃厚な味わい、楽しみ！

2025年の4月から一部コンビニエンスストアにて数量限定で先行発売していた「辛ラーメン トゥーンバ カップ」。いよいよ販売経路が拡大して、探しやすくなる！

濃厚なパスタのような味わいを、辛ラーメンのあのもちもちの麺で食べるのが楽しみだ！

（※文中の価格はすべて税込）