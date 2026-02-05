ジョナサン「ハーゲンダッツ」フェア開幕！30cm超のDXパフェなど登場

ジョナサンは2月5日より、ハーゲンダッツのアイスクリームを使用した「いちご×チョコスイーツ」フェアと、春をイメージした新メニューを展開する「春の彩りDining」フェアを開始します。
いちごとチョコの季節到来、
ジョナサン meets ハーゲンダッツ
▲ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX 1759円
ハーゲンダッツのミルクチョコレートアイスクリームを3個使用し、いちごと重ねた高さ30cm超のパフェです。複数の層で構成されており、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめるといいます。
▲ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ 1209円
ミルクチョコレートアイスクリームといちごを組み合わせたパフェで、見た目にも特徴がある一品です。異なる甘味と酸味の組み合わせが特徴とされています。
▲ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー 879円
▲ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ 989円
・ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ 879円
・ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ 659円
・ハーゲンダッツ・ノセテミターノ 659円
これらのスイーツは、ジョナサン全店で提供されます。販売期間は4月15日までを予定しており、モーニング時間帯を除いての提供です。
また、2月5日～15日までの期間中は、対象スイーツの注文でドリンクバーが109円になるクーポンも配信されます。ドリンクバー単品の参考価格384円からの割引となります。
春の訪れを感じる「蒸し膳」「ドリア」「丼」が登場
春の彩りDining
▲鹿児島もち豚と春野菜蒸し膳＋とろサーモンの小付
セット1869円 単品1539円
鹿児島もち豚と菜の花、たけのこなどの春野菜をせいろで蒸し上げたお膳です。余分な脂を落としながら素材の甘みを引き出したとしています。
▲とろサーモン・ポテト・大葉のドリア＋菜の花のミモザサラダ
セット1429円 単品1099円
▲とろサーモンと本まぐろ、釜揚げしらすの三色丼 1539円
▲あさりとたっぷり野菜の鶏白湯チャウダーラーメン＋揚げ餃子のトリコロール
セット1429円 単品1099円
ジョナサンのバレンタイン限定スイーツが始まる！
ジョナサン meets ハーゲンダッツは、いちごとチョコを組み合わせたスイーツがそろい、バレンタインシーズンらしいラインアップになっています。
パフェやパンケーキなど、気分に合わせて選びやすいメニューが並び、カフェ感覚で立ち寄ってスイーツを楽しめそう！
身近なジョナサンで、少し特別感のあるハーゲンダッツスイーツを味わえる機会としてチェックしてみては？
※価格は税込み表記です。