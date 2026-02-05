ジョナサン「ハーゲンダッツ」フェア開幕！30cm超のDXパフェなど登場

ジョナサンは2月5日より、ハーゲンダッツのアイスクリームを使用した「いちご×チョコスイーツ」フェアと、春をイメージした新メニューを展開する「春の彩りDining」フェアを開始します。

いちごとチョコの季節到来、

ジョナサン meets ハーゲンダッツ

▲ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX 1759円

ハーゲンダッツのミルクチョコレートアイスクリームを3個使用し、いちごと重ねた高さ30cm超のパフェです。複数の層で構成されており、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめるといいます。

▲ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ 1209円

ミルクチョコレートアイスクリームといちごを組み合わせたパフェで、見た目にも特徴がある一品です。異なる甘味と酸味の組み合わせが特徴とされています。

▲ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー 879円

▲ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ 989円

・ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ 879円

・ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ 659円

・ハーゲンダッツ・ノセテミターノ 659円

これらのスイーツは、ジョナサン全店で提供されます。販売期間は4月15日までを予定しており、モーニング時間帯を除いての提供です。

また、2月5日～15日までの期間中は、対象スイーツの注文でドリンクバーが109円になるクーポンも配信されます。ドリンクバー単品の参考価格384円からの割引となります。

春の訪れを感じる「蒸し膳」「ドリア」「丼」が登場

春の彩りDining

▲鹿児島もち豚と春野菜蒸し膳＋とろサーモンの小付

セット1869円 単品1539円

鹿児島もち豚と菜の花、たけのこなどの春野菜をせいろで蒸し上げたお膳です。余分な脂を落としながら素材の甘みを引き出したとしています。

▲とろサーモン・ポテト・大葉のドリア＋菜の花のミモザサラダ

セット1429円 単品1099円

▲とろサーモンと本まぐろ、釜揚げしらすの三色丼 1539円

▲あさりとたっぷり野菜の鶏白湯チャウダーラーメン＋揚げ餃子のトリコロール

セット1429円 単品1099円

ジョナサンのバレンタイン限定スイーツが始まる！

ジョナサン meets ハーゲンダッツは、いちごとチョコを組み合わせたスイーツがそろい、バレンタインシーズンらしいラインアップになっています。

パフェやパンケーキなど、気分に合わせて選びやすいメニューが並び、カフェ感覚で立ち寄ってスイーツを楽しめそう！

身近なジョナサンで、少し特別感のあるハーゲンダッツスイーツを味わえる機会としてチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。