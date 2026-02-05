このページの本文へ

本日スタート

ジョナサン「ハーゲンダッツ」フェア開幕！30cm超のDXパフェなど登場

2026年02月05日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ジョナサンは2月5日より、ハーゲンダッツのアイスクリームを使用した「いちご×チョコスイーツ」フェアと、春をイメージした新メニューを展開する「春の彩りDining」フェアを開始します。

いちごとチョコの季節到来、
ジョナサン meets ハーゲンダッツ

▲ハーゲンダッツといちごのチョコパフェDX　1759円

　ハーゲンダッツのミルクチョコレートアイスクリームを3個使用し、いちごと重ねた高さ30cm超のパフェです。複数の層で構成されており、食べ進めるごとに味わいの変化を楽しめるといいます。

▲ハーゲンダッツといちごのチョコパフェ　1209円

　ミルクチョコレートアイスクリームといちごを組み合わせたパフェで、見た目にも特徴がある一品です。異なる甘味と酸味の組み合わせが特徴とされています。

▲ハーゲンダッツと自家製プリンのチョコサンデー　879円

▲ハーゲンダッツと背徳のけずりバターパンケーキ　989円

・ハーゲンダッツといちごとチョコのミルフィーユ　879円
・ハーゲンダッツといちごとチョコのミニパルフェ　659円
・ハーゲンダッツ・ノセテミターノ　659円

　これらのスイーツは、ジョナサン全店で提供されます。販売期間は4月15日までを予定しており、モーニング時間帯を除いての提供です。

　また、2月5日～15日までの期間中は、対象スイーツの注文でドリンクバーが109円になるクーポンも配信されます。ドリンクバー単品の参考価格384円からの割引となります。

春の訪れを感じる「蒸し膳」「ドリア」「丼」が登場
春の彩りDining

▲鹿児島もち豚と春野菜蒸し膳＋とろサーモンの小付
　セット1869円　単品1539円

　鹿児島もち豚と菜の花、たけのこなどの春野菜をせいろで蒸し上げたお膳です。余分な脂を落としながら素材の甘みを引き出したとしています。

▲とろサーモン・ポテト・大葉のドリア＋菜の花のミモザサラダ
　セット1429円　単品1099円

▲とろサーモンと本まぐろ、釜揚げしらすの三色丼　1539円

▲あさりとたっぷり野菜の鶏白湯チャウダーラーメン＋揚げ餃子のトリコロール
セット1429円　単品1099円

ジョナサンのバレンタイン限定スイーツが始まる！

　ジョナサン meets ハーゲンダッツは、いちごとチョコを組み合わせたスイーツがそろい、バレンタインシーズンらしいラインアップになっています。

　パフェやパンケーキなど、気分に合わせて選びやすいメニューが並び、カフェ感覚で立ち寄ってスイーツを楽しめそう！

　身近なジョナサンで、少し特別感のあるハーゲンダッツスイーツを味わえる機会としてチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。

