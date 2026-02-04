本ズワイガニに寒ぶり、天然クエも登場！ くら寿司「極上かにと寒ぶり」フェア開催

くら寿司は2月6日より、「極上かにと寒ぶり」フェアを期間・数量限定で開催します。

本ズワイガニや丸ズワイガニ、旬を迎えた寒ぶりなど、冬の時期に合わせた寿司メニューがラインアップします。あわせて、同日よりスイーツブランド「KURA ROYAL」から新作デザートも登場します。

“カニの王様”本ズワイガニが登場！

フェアの目玉となるカニは、水揚げ後すぐに茹でるなど特別な加工を施した本ズワイガニと丸ズワイガニを使用しています。素材本来の味わいを生かすための工程を経て提供されます。

▲本ズワイガニ二種盛り 380円

本ズワイガニの開きと、かに身を盛り合わせた一皿です。食べ応えのある部位と、ふわふわとした食感の部位を組み合わせ、2種類を食べ比べできる内容となっています。

▲丸ズワイガニ二種盛り 380円

丸ズワイガニの棒肉と、1尾からわずかに取れる爪下を使用しています。身が詰まった部位を中心に構成し、香りや甘みを感じられるとしています。

▲カンジャンケジャン 200円

韓国の定番料理を寿司にアレンジした商品です。生の本ズワイガニのかに身を使用し、ヤンニョンジャンなどを使った特製ダレに漬け込んでいます。とびこを合わせることで、食感にアクセントを加えています。

▲かにクリームコロッケ 250円

サクラマスや天然くえなど豪華ネタも！

▲活〆ゆず寒ぶり 270円

▲【岩手県産】サクラマス 270円

岩手県の泉澤水産が手がけるサクラマスを使用しています。代替たんぱくを活用したエサや海底環境のモニタリングなど、持続可能な方法で養殖された水産物で、ASC認証を取得しています。

▲天然くえ（一貫） 300円

希少性の高い大型サイズの天然クエを使用しています。肉厚な身と脂の旨みが特徴とされ、独自の熟成加工を施しています。

▲炙り大切り甘鯛（一貫） 200円

サイドメニューにも冬の味覚が！

▲【讃岐】濃厚味噌うどん（つけ麺） 580円

熟成させた極太の讃岐うどんを使用しています。背脂のコクがある味噌の温かいつけダレに、チャーシューや味玉を合わせています。

▲濃厚えびクリーム茶碗蒸し 430円

▲天然ふぐしゃぶ（くら出汁セット） 480円

昆布や鰹など7種の素材から取った「くら出汁」に、熟成した国産天然マフグを合わせています。もみじおろしとポン酢で食べるスタイルです。追加用として「追いふぐ」も用意されています。

デザートでは、「KURA ROYAL」から新作フォンダンショコラが登場します。

▲こだわり抜いたTHEフォンダン 450円

ガーナ産カカオを使用した生地に、スイートチョコレートのガナッシュを組み合わせています。店舗でチョコレートシロップを加えて温めることで、中からチョコレートが流れ出る仕様です。

バニラアイスやカシューナッツの飴掛けを添えています。各店舗1日数量限定で、持ち帰りには対応していません。

冬の味覚を一斉展開！

冬らしい魚介がそろい、季節感を楽しめるフェアがスタートします。カニや寒ぶりだけでなく、サイドメニューやデザートまで冬の味覚がそろいます。

寒い時期ならではのメニューを、近くのくら寿司で味わっては？

※価格は税込み表記です。