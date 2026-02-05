アサヒ、無炭酸の「水レモンハイ」をテスト販売　それは水割り……？

アサヒビールは2月2日より、無炭酸のレモンチューハイ「水レモンハイ」を新商品テスト販売サイト「アサヒ空想開発局」で数量限定発売します。缶340ml缶の6本セットで、価格は1500円です。

本商品は、焼酎を水で割り、レモン果汁を加えた無炭酸タイプの缶チューハイです。神奈川県小田原市発祥とされる「水レモン」と呼ばれる飲み方を参考に開発されています。

無炭酸のため、お腹が膨れにくく、食事とあわせてゆっくり味わえるとしています。現在、無炭酸の缶チューハイではお茶系フレーバーが多い中、本商品では定番のレモンフレーバーを採用しています。

アルコール分は5％で、内容量は340ml缶の6本セットとなっています。販売数量は1800セットです。

「アサヒ空想開発局」は、期間限定かつ数量限定でテスト販売を行い、購入者から寄せられた味やパッケージに関する意見を今後の商品開発に生かす取り組みです。今回の「水レモンハイ」も、その一環として展開されます。

ありそうでない「水レモンハイ」

水割りとの違いも気になる

レモンフレーバーを無炭酸で楽しめるチューハイってありそうでないですよね。「それって水割りとどう違うの？」と気になってきますが、レモン果汁を加えている点など、ひと味違いがあるのでしょう。



そのあたりが気になる人は、実際に商品を試してみるのもよさそうです。気になる人は「アサヒ空想開発局」でチェックしてみては。



好評だった場合、今後の展開もあるかもしれませんね。

※価格は税込み表記です。