4K27型が3万円で！ シンプル構成だからこそ使いやすいViewSonic VA2708-4K-MHDの強み

文●金子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

27インチ4Kを3万円以下で導入できる現実的な選択肢

　ViewSonicの27インチ4K液晶モニター「VA2708-4K-MHD」は、Amazonで購入できる4Kモニターのひとつで、価格は税込29,800円。IPSパネル採用、HDR10対応、スピーカー内蔵という構成を考えると、手頃さが際立つモデルだ。

　解像度は3840×2160ドットの4K UHD。フルHDの4倍の情報量を表示できるため、資料作成やWebブラウジング、複数ウィンドウを並べた作業でも余裕がある。画面を切り替える頻度が減ることで、日常的な作業効率は確実に向上する。

　パネルにはIPS方式を採用。視野角が広く、正面以外から見ても色味や明るさの変化が少ないため、長時間作業や画面共有時でも安心感がある。色域を強く売りにしたクリエイター向けモデルではないが、一般的なビジネス用途や家庭用としては十分な表示品質だろう。

 

派手な機能を削ぎ落とした“仕事向け4Kモニター”

　VA2708-4K-MHDの本体には2W＋2Wのステレオスピーカーを内蔵しており、通知音やWeb会議、軽い動画視聴であれば外部スピーカーなしでも対応できるだろう。デスク周りをできるだけシンプルにまとめたい人には実用的な構成だ。

　フリッカーフリーやブルーライト軽減機能（Eye ProTech）も搭載され、長時間使用時の目への負担軽減にも配慮されている。毎日使う作業用モニターとして、基本的な快適性はしっかり確保されている印象だ。

　接続端子はHDMI×2とDisplayPortを装備。ノートPCとデスクトップを切り替えて使うといった用途にも対応しやすい。一方でUSB-C給電や高リフレッシュレートといった付加機能は省かれており、その分価格を抑えた割り切りの良さがある。

　VA2708-4K-MHDは、高機能さよりも「Amazonで買える、手頃な27インチ4Kモニター」を探している人に向いた一台で、初めて4K環境を導入する場合や、仕事用の実用機として現実的な選択肢と言える。

 

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。

■関連サイト

ViewSonic トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
02月
03月
04月
05月
06月
07月
09月
10月
12月
2023年
01月
02月
03月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
03月
08月
09月
10月
11月
2019年
03月
06月
07月
12月
2018年
04月
11月
12月
2016年
06月