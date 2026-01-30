ゲームセンターなどで稼働中の「Fate/Grand Order Arcade」が、2026年3月30日をもって稼働終了すると発表された。2018年に開始し、約7年半の活動に幕を下ろす。

本作は、スマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order（FGO）」をベースに、さまざまな英霊を召喚して戦う3Dアクションゲーム。アーケードなので、物理カードが発行されるのも特徴だ。

公式からは稼働終了のお知らせとともに、2026年3月にセガのアーケードタイトルでのコラボイベントを予定していると告知された。

ユーザーからは「長い間、お疲れさまでした！」「ソシャゲより先に終わるとはね」「公式大会に出れたのは人生の誇り」「このまま終わりにするにはもったいないゲーム」「最後までランクマ遊ぶぞー」など、労いと感謝の声が寄せられていた。

