FGOアーケード稼働終了へ 約7年半の活動に幕
ゲームセンターなどで稼働中の「Fate/Grand Order Arcade」が、2026年3月30日をもって稼働終了すると発表された。2018年に開始し、約7年半の活動に幕を下ろす。
本作は、スマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order（FGO）」をベースに、さまざまな英霊を召喚して戦う3Dアクションゲーム。アーケードなので、物理カードが発行されるのも特徴だ。
公式からは稼働終了のお知らせとともに、2026年3月にセガのアーケードタイトルでのコラボイベントを予定していると告知された。
ユーザーからは「長い間、お疲れさまでした！」「ソシャゲより先に終わるとはね」「公式大会に出れたのは人生の誇り」「このまま終わりにするにはもったいないゲーム」「最後までランクマ遊ぶぞー」など、労いと感謝の声が寄せられていた。
【カルデアアーケード広報局より】
『Fate/Grand Order Arcade』をご利用いただき誠にありがとうございます。2026年3月30日(月)をもちまして稼働を終了させていただきます。 およそ7年半もの間、多くのマスターの皆様に支えられましたこと心より感謝申し上げます。https://t.co/PDHXwoRvid#FGOACpic.twitter.com/ceta1YmTp8
