MSI「MAG 245PF X24」登場｜240Hz＆0.5ms対応、FPS向け23.8型ゲーミングモニター

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは1月29日、新たに「MAG 245PF X24」ゲーミングモニターを発売すると発表した。発売はビックカメラグループ（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）およびMSI公式オンラインショップで開始されるという。

　新製品「MAG 245PF X24」は、240Hzの高リフレッシュレートと応答速度0.5ms（GTG、最小値）を誇るRAPID IPSパネルを搭載。23.8インチのフルHDディスプレイはプロゲーマーにも好まれる手ごろなサイズ感を持ち、特にFPSやレースゲームの競技者には最適な製品だという。

　また、このモニターはナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能を備えた多彩なゲーマー向け機能で注目される。高性能スタンドも搭載し、高さ調整と縦表示が可能で、あらゆる使用環境での柔軟性を提供する機能が盛り込まれている。さらに、アンチフリッカーやブルーライトカット機能も備えており、長時間のプレイや使用においても目に優しい。価格は2万7800円前後の見込み。

