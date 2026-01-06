200Hz×WQHD×0.5ms！ MSIの高性能ゲーミングモニター「MAG 274QPF E20」

エムエスアイコンピュータージャパンは、2月5日よりWQHD解像度とDisplayHDR 400で臨場感あふれるゲーム体験を提供する「MAG 274QPF E20」を発売する。価格は3万7800円前後の見込み。

MAG 274QPF E20は、高精細なWQHD（2560×1440）の解像度を持ち、200Hzのリフレッシュレート、さらに応答速度0.5ms（GTG、最小値）を実現するRAPID IPSパネルが搭載されている。このスペックにより、ゲーマーは動きの速いゲームでも快適で滑らかな描写を楽しむことができるという。

DisplayHDR 400対応のため、光と影をリアルに再現し、より高い臨場感を提供する。加えてゲーマー向けにナイトビジョン、AIビジョン、Adaptive-Sync機能を備え、ストレスフリーなゲーム体験をサポートすることが可能だ。さらに、アンチフリッカーとブルーライトカット機能を搭載し、長時間の使用でも目にやさしい設計になっている。

高性能スタンドにも注目だ。高さ調整のみならず、左右に90°回転させて縦表示が可能となっており、縦型コンテンツやSNSの閲覧にも便利だ。