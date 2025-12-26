MSI、Intel Core Ultra 200S対応のB860マザーボード「PRO B860M-E」を発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、Intel Core Ultra 200Sシリーズプロセッサーに対応するB860チップセット搭載のマザーボード「PRO B860M-E」を1月30日からパソコン工房限定で発売する。価格は17,980円で、3年の長期製品保証と6ヵ月のCPUソケットピン折れ保証が付属する。

　PRO B860M-Eはコストパフォーマンスを重視したMicro-ATXマザーボードで、高速ネットワーク機能と組立が容易になるEZ DIY設計が特徴だ。最新のグラフィックスカードに対応するPCIe 5.0 x16スロットを搭載し、またPCIe Gen5 M.2スロットにより高速ストレージの性能を最大限に引き出すことができる。これにより、日常的な利用はもちろんのこと、ゲーミングでもその性能を十分に発揮するとしている。

　その他にも、EZ M.2 Clip IIでねじやドライバーを使用せずにM.2 SSDの脱着が可能であり、EZ PCIe Clip IIによりグラフィックスカードのロッククリップが容易に操作できる設計が施されている。そして、5G LANの搭載で高速かつ安定したネットワーク環境を構築できる。

