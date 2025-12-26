MSI「MAG 274QRFW E20」発売、200Hz駆動のRAPID IPSを採用した白い27型WQHDモニター

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、2月5日より新たなゲーミングモニター「MAG 274QRFW E20」を発売する。このスタイリッシュなホワイト筐体のモデルは、WQHD解像度RAPID IPSパネル、リフレッシュレート200Hz、応答速度0.5ms（GTG、最小値）を誇り、ゲーマーに新たなレベルのゲーム体験を提供する。価格は4万1600円前後の見込み。

　「MAG 274QRFW E20」は、ゲーマーの求める高いグラフィック性能と快適な使用感を両立させる製品だ。RAPID IPSパネルの技術により、従来のIPSパネルと比べ高速駆動が可能で、残像の少ないゲームプレイを実現するという。また、ナイトビジョンやAIビジョン、Adaptive-Sync機能も搭載されており、ストレスの少ないゲームプレイをサポート。高さ調整や90°回転のピボット機能が備わった高性能スタンドも、ユーザーに快適さと視認性の向上をもたらす。

　発売同日には、24.5インチの「MAG 255F X24」も発売される。このフルHD解像度モデルは、リフレッシュレート240Hzと応答速度0.5ms（GTG、最小値）のスペックで、競技性の高いゲームに最適だという。価格は3万600円前後の見込み。

