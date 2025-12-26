MSI、新ゲーミングノート「Cyborg-15-A13UC-6022JP」発売　サイバーパンクデザイン×RTX 3050搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、1月22日から新たなゲーミングノートPC「Cyborg 15」シリーズの「Cyborg-15-A13UC-6022JP」を発売開始する。「Cyborg-15-A13UC-6022JP」はサイバーパンクデザインと高性能を兼ね備えた魅力的な一台だ。

「Cyborg-15-A13UC-6022JP」は、サイバーパンクの世界にインスパイアされたスケルトンデザインの筐体を採用し、エッジの効いた外観が特徴だ。薄さ22.9mm、軽さ約1.98kgという薄型・軽量設計に加え、「第13世代インテル Core i7 プロセッサー」と「NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU」を搭載しており、DLSSやレイトレーシングに対応したリアルで滑らかな映像表現を実現する。

15.6インチフルHDディスプレイは144Hzの高リフレッシュレートに対応し、FPSやアクションゲームなどで滑らかなプレイを可能にする。さらに、USB3.2 Gen1 Type-C、HDMI対応、有線LANポートなど多様なインターフェースを備え、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3をサポートしており、安定した通信が可能だ。この一台があれば、ゲーマーだけでなく、動画編集やクリエイティブ作業も快適にこなすことができるとしている。