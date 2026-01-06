MSI製ゲーミングモニター購入特典に『バイオハザード レクイエム』登場、期間限定キャンペーン

エムエスアイコンピュータージャパンは、1月30日から3月31日までの期間限定で、対象のMSI製品を購入し、レビューを投稿することで、Steam版『バイオハザード レクイエム』通常版のゲームコードをプレゼントするキャンペーンを実施する。

このキャンペーンは、対象のMSIゲーミングデスクトップPC、QD-OLEDモニター、Mini LEDモニターを参加店舗で購入し、レビューを投稿した顧客に限定されている。参加店舗には、ビックカメラやヨドバシカメラ、Amazon.co.jpなどの主要なオンラインおよびリテーラーが含まれる。

対象製品を購入した後、MSIのオンライン特設ページでレビューを投稿し、MSIメンバーセンターで製品登録を行うことで、キャンペーンに応募できる。顧客はキャンペーンの詳細や製品の条件を事前に確認することが推奨される。

一部製品はキャンペーン対象外であり、アウトレット品や中古品、並行輸入品、展示品なども含まれるため購入前に注意が必要だ。『バイオハザード レクイエム』のゲームコードはサービス開始日より使用可能となり、登録有効期限にも注意を要する。