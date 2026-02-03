Snowflakeは、現在、データクラウドカンパニーから「AIデータクラウドカンパニー」へと企業メッセージを変え、AI活用のためのデータ基盤とAIでデータ活用を効率化する仕組みを急速に整えている。

Snowflakeは、2026年1月22日、昨年11月に開催された技術者向けカンファレンス「BUILD」に関する説明会を開催。Snowflakeのマーケティング本部 Lead Developer Advocateである田中翔氏は、開発基盤・データ活用・データ基盤の3領域における同イベントでのアップデートについて解説した。

開発環境：統合開発環境とバイブコーディングもできる新エージェント

ひとつ目は、開発環境におけるアップデートだ。Snowflakeは、AIを組み込むことで、データエンジニアだけではなく、AIエンジニアやデータサイエンティストでも開発しやすい環境づくりを進めている。

まず紹介されたのが、一般提供を開始した「Snowflake Workspaces」だ。従来のSQLエディタである「ワークシート（Worksheet）」を発展させた、コーディングとコラボレーションに必要な機能を統合したファイルベースの開発環境である。

具体的には、SQLやPythonなどの複数プロジェクトを扱えるIDEライクなコードエディタや、Git統合によるバージョン管理、デバッグ・テストツールなどをひとつの画面に集約しており、Snowsight（Webインターフェース）で利用できる。SQLコード内で直接AIアシスタントを利用できる機能や、SQLの実行結果をグラフで表示する機能も備えている。

BUILDの発表の中でも「イチオシ」と紹介されたのが、現在プライベートプレビューの「Cortex Code」だ。Snowsightに組み込まれたコーディングと調査のためのAIアシスタントで、いわゆる「バイブコーディング」を行える機能だという。自然言語による対話を通じて、SQLやPythonのコーディングから、データの分析やドキュメント化、Snowflakeの利用状況の把握まで幅広くサポート。「開発者だけではなく、ビジネスユーザーも使えるツールとして、開発に注力している」と田中氏。

説明会では、Cortex Codeとの対話のみで、米国の機関（NOAA）が公開する気象データセットに、どのようなデータが含まれているかを確認しつつ、その中から横浜のデータを時系列で表示するデモが披露された。

データ活用：データエージェントの構築からマネージドMCPサーバー、クエリ性能向上まで

続いては、データ活用におけるアップデートだ。この領域でも、AIによりビジネスユーザーにまでデータ分析を広げるようなサービスを拡充している。

目玉となるのが、対話型のデータエージェントを実装できる「Snowflake Intelligence」の一般提供開始だ（参考記事：コクヨ、富士フイルム、JINSがSnowflakeのAIエージェントで挑む“データアクセスの民主化”）。「これまでSQLやダッシュボードで可視化してきたデータを、対話型で得られるようになる」（田中氏）

同サービスにより、企業内に散在するデータをSnowflakeのデータ基盤に統合し、エージェントとの窓口となるインターフェース（UI層）を構築できる。構造化・非構造化データをAIレディなデータに変えて、回答精度を確保できるところが特徴だ。

デモとして、構造化データとしてマーケティング、非構造化データとしてカスタマーサポートのデータが用意されたECサイト向けデータエージェントが披露された。売上トレンドやよくある問い合わせについて応えるだけではなく、“なぜ”こうした結果を生成したかまで提示してくれる。

同じく一般提供を開始したのが、Snowflakeが運用する「マネージドMCPサーバー」だ。LLMを利用したアプリケーションやエージェントが、Snowflake内のAIレディなデータにアクセスできるようにする。一般提供にあたって、Snowflakeのエージェント機能も呼び出せるようになり、データインサイトなどを取得できるようになった。

AI活用のために、自社だけではなく外部のデータを取り込むための仕組みも整備している。「Snowflakeマーケットプレイス」では、サードパーティのデータセットを容易に連携できるオンライン市場であり、AIレディな非構造化データ・構造化データも取り揃えている。

なお、サードパーティの非構造化データは「Cortexナレッジ拡張」、構造化データは「セマンティックビュー共有」の機能で、AIが扱えるようになる。両機能ともに一般提供済みだ。

このほか、クエリ最適化を自律的に行う機能（Snowflake Optima）により、クエリパフォーマンスの改善も行われている。この機能は、追加費用なしで、自動で有効化される。田中氏は、「Snowflakeでは、継続してクエリチューニングに取り組んでいる。そのため、急に性能が上がり、同じ処理でも1年前と今ではパフォーマンスが変わることが多々ある」と語った。