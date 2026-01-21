にんにくと背脂の「背徳」スープで食べ放題！リュウジ×安元洋貴がしゃぶしゃぶを監修

しゃぶ葉は1月22日より、料理研究家リュウジさんと声優・安元洋貴さんが監修する「しゃぶ葉背徳研究所」を立ち上げ、「背徳 至高のグルメフェア」を開始します。

背徳「濃厚豚スープだし」で食べ放題できる！

「しゃぶ葉」はしゃぶしゃぶをはじめ寿司やデザートが食べ放題で楽しめるチェーン。今回のフェアでは、しゃぶしゃぶの選べる「だし」に、リュウジさん、安元洋貴さんと共同開発した「濃厚豚スープだし」が新たに登場します。

豚肉から抽出した旨みをベースに、かえし醤油と背脂の風味を組み合わせ、野菜を煮込むことと相性が良いだしとして開発されたといいます。

対象コースは、国産牛食べ放題コース／九州黒豚&牛みすじ食べ放題コースです。制限時間はディナー100分制、平日ランチは無制限（土日祝のランチ80分制）。



＜対象コース＞

・国産牛食べ放題コース

ランチタイム 3299円／ディナータイム 3959円

・九州黒豚&牛みすじ食べ放題コース

ランチタイム 2639円／ディナータイム 3299円



なお、1月22日より一部食べ放題コースで価格改定が行われます。原材料などのコスト上昇を受け、全コースで一律110円の引き上げとなりますが、小学生料金や幼児無料、60歳以上の割引サービスは現行価格を維持します。

自分だけの背徳メシを作れる“ギルティ”なアイテムが登場！

だしを軸にした食べ方の幅を広げるため、「おたマヨ風マヨネーズソース」や「焦がしにんにく醤油だれ」、「刻みにんにく」、「ワシワシ麺」といった“ギルティ”なアイテムも新たに用意されます。

▲おたマヨ風マヨネーズソース

▲焦がしにんにく醤油だれ

▲刻みにんにく

▲ワシワシ麺

■至高の背徳メシ アレンジ

鍋の〆やご飯、麺と組み合わせることで、自分好みの背徳メニューを組み立てられます。

▲至高の〆 背徳ラーメン

ワシワシ麺を濃厚豚スープだしでゆで、スープと共に茶碗に盛り付けたアレンジメニュー。キャベツ・もやしを心行くまで盛り付けるのがおすすめといいます。

▲背徳豚丼

茶碗にご飯を盛り、濃厚豚スープだしでしゃぶしゃぶした豚肉を上に乗せると、こってりとした豚丼に。マヨのこってり感とだしの染みたご飯が絶品というアレンジメニューです。

▲背徳まぜそば

濃厚豚スープだしで茹でたワシワシ麺と玉子（＋55円）、焦がしにんにく醤油だれで作れるアレンジメニューです。

しゃぶ葉が提案する“罪深い”しゃぶしゃぶ体験

こってりとしただしや〆メニューを中心に据えた今回のフェア。「しゃぶ葉背徳研究所」が、SNSで「罪深いおだし」のアイディアを募集したところ、脂の旨みを存分に感じられるパンチのあるだしに決定したそうです。

いつものしゃぶ葉とは違う一面を感じられる期間限定企画として、気になる人は足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。