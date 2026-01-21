セブンに「飯田商店」が監修した「担々麺」！"白ごまの分離と融合"

セブン‐イレブンは「飯田商店監修 白ごまの分離と融合 担々麺」（699円）を1月21日から順次発売する。

飯田商店が監修「白ごまの分離と融合 担々麺」

神奈川県・湯河原にある店舗を構える人気ラーメン店「飯田商店」が手掛けた一杯がセブン-イレブンに登場。

「飯田商店監修 白ごまの分離と融合 担々麺」は、北海道産の強力粉を一部使用した「つるモチ」食感のコシのある麺が特長。

濃厚な味わいの練りごまをたっぷりと使った香ばしくコクのあるスープは、隠し味に黒酢を加えることですっきりとした飲み口に仕上げたという。

さらに、トッピングの「白ごま玉」と「肉みそ」を溶きながら食べることで、味の変化を楽しめるのがポイント。甜面醤の濃厚な甘みとコクに、クミンなどのスパイスがふわっと香り、ひと口ごとに食欲を刺激するとしている。

なかなか予約がとれない名店の味がセブンで！

白ごま本来の力強くも芳醇な香りが感じられつつ、黒酢のまろやかな酸味が感じられる、絶妙なバランスなんだとか。香辛料を深く研究してきた飯田商店だからこその機微が詰め込まれている。



セブン-イレブンでは飯田商店監修商品をこれまでにも度々発売してきたが、今回は、飯田商店だと限定メニューの「担々麺」をチルド麺商品として開発。昨年夏に登場した「冷し担々麺」とはまた違った仕様だ。



世界的にも評価されている「飯田商店」が手掛けた一杯。現在飯田商店は完全予約制で、予約をとるのは非常に困難と言われているほどの人気だからこそ、その味がセブンで楽しめるのはうれしい。



お店のファンの方はもちろん、担々麺好きの方も試してみては。

（※文中の価格はすべて税込）