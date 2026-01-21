390円で幸福度アップ。ナポリタン専用「グラコロ」が濃厚とろとろでおいしそ！

スパゲッティーのパンチョは、トッピングの「ぶっかけデミチーズのグラコロ」（390円）を1月16日に発売開始した。

期間限定トッピング

「ぶっかけデミチーズのグラコロ」

ナポリタン専門店の「スパゲッティーのパンチョ」では、スパゲッティに追加するトッピングメニューも豊富。今回、季節にピッタリな期間限定のトッピングが登場。

「ぶっかけデミチーズのグラコロ」は、グラコロの上に相性抜群のチーズ、さらに特製デミソースがかかったトッピング。パンチョのナポリタンに負けない濃厚さが楽しめるという。

グラタンなどのホワイトソース系メニューはナポリタンと驚くほどマッチするといい、未体験の方にもおすすめだそう。

なお、本品は単品での販売はなく、スパゲッティーメニューを注文した人が提供の対象となる。

ボリュームも出て良いね

単なるグラタンコロッケではない、ナポリタンのために考えられたパンチョの「グラコロ」。濃厚さはもちろん、チーズのコクやとろりとしたおいしさも足されると思うと、冬にたまらないカスタムになりそうだ。



また、よりボリュームも出て満足感も充実するのがうれしい。

販売は2月末までなので、気になる方は早めにチェックしておこう。

（※文中の価格はすべて税込）