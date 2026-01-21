このページの本文へ

スパゲッティーのパンチョ

390円で幸福度アップ。ナポリタン専用「グラコロ」が濃厚とろとろでおいしそ！

2026年01月21日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

ボリュームも満点！

　スパゲッティーのパンチョは、トッピングの「ぶっかけデミチーズのグラコロ」（390円）を1月16日に発売開始した。

期間限定トッピング
「ぶっかけデミチーズのグラコロ」

　ナポリタン専門店の「スパゲッティーのパンチョ」では、スパゲッティに追加するトッピングメニューも豊富。今回、季節にピッタリな期間限定のトッピングが登場。

期間限定トッピング「ぶっかけデミチーズのグラコロ」（390円）

　「ぶっかけデミチーズのグラコロ」は、グラコロの上に相性抜群のチーズ、さらに特製デミソースがかかったトッピング。パンチョのナポリタンに負けない濃厚さが楽しめるという。

　グラタンなどのホワイトソース系メニューはナポリタンと驚くほどマッチするといい、未体験の方にもおすすめだそう。 

スパゲッティーにトッピングしたイメージ

　なお、本品は単品での販売はなく、スパゲッティーメニューを注文した人が提供の対象となる。

ボリュームも出て良いね

　単なるグラタンコロッケではない、ナポリタンのために考えられたパンチョの「グラコロ」。濃厚さはもちろん、チーズのコクやとろりとしたおいしさも足されると思うと、冬にたまらないカスタムになりそうだ。

　また、よりボリュームも出て満足感も充実するのがうれしい。

　販売は2月末までなので、気になる方は早めにチェックしておこう。

　（※文中の価格はすべて税込）

