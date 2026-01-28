「キングダム」×「サッポロ 濃いめ」 6種の数量限定デザイン缶が登場

サッポロビールは4月7日より、缶サワーブランド「サッポロ 濃いめ」において人気漫画「キングダム」とコラボレーションしたザイン缶を全国で数量限定発売します。

連載20周年を迎える「キングダム」との取り組みとして、既存フレーバーを特別仕様のパッケージで展開します。

今回登場するのは、「サッポロ 濃いめのレモンサワー」「サッポロ 濃いめのグレフルサワー」「サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬」の3商品です。中味は通常品と同じで、350ml缶と500ml缶の2サイズが用意されています。価格は、350ml缶159円、500ml缶216円。

パッケージには、作品内で関係性の深いキャラクター同士をペアにしたデザインを採用。350ml缶と500ml缶で異なるキャラクターが描かれている点も特徴です。

■デザイン特長

・サッポロ 濃いめのレモンサワー：350ml缶「李信」、500ml缶「嬴政」

・サッポロ 濃いめのグレフルサワー：350ml缶「騰」、500ml缶「王騎」

・サッポロ 濃いめのレモンサワー 重ね檸檬：350ml缶「バジオウ」、500ml缶「楊端和」

また、発売に先立ち、2月4日12時より、漫画「キングダム」のキャラクターをイメージした中華料理レシピ「中華の濃いめし」をウェブで公開します。あわせて、サッポロビール公式Xアカウントでは、コラボレーションキャンペーンも順次実施されます。

キングダム連載20周年で実現！

連載20周年を迎える人気漫画「キングダム」の世界観が日常の一杯に重なる、特別感のある企画。「李信」「嬴政」「騰」「王騎」「バジオウ」「楊端和」の6キャラが登場しますよ。

数量限定での販売となるので、「キングダム」ファンは早めにチェックしておくとよさそうです。

※価格は税込み表記です。