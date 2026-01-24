無料で「TKG」も「つけ麺」もバター風味に！0円新サービス、三田製麺所で

三田製麺所は1月13日より新たな味変調味料「バター風味オイル」の提供を開始した。

期間限定の味変アイテム「バター風味オイル」

つけ麺専門店の「三田製麺所」は、「唐辛子」や「鰹塩」など、味変用の卓上調味料が充実しているのも特徴。今回、新しい味変調味料として、「バター風味オイル」の無料提供をスタート。



「バター風味オイル」、ひとがけするだけで、バターのコクと豊かな香りが広がり、いつもの麺メニューをよりまろやかで奥行きのある味わいへと変化させる。途中から加えて、“味変アイテム”としておすすめだという。

利用は無料で、従業員に声をかけることで使用ができるとのこと（店舗により異なる）。

なお、特に「味噌つけ麺」「極み卵かけご飯」「復刻油そば」とバター風味オイルの相性がよくオススメとのこと（他のメニューでもバター風味オイルは利用できる）。

バター味変ヤバイ！

つけ麺にバター風味を足せるって、想像しただけでもヤミツキ間違いなし。卵かけご飯（TKG）にも相性間違いなさそうだ！ 無料で試せるので、自分好みのいっぱいを見つけるのも楽しいかもしれない。



また、「バター風味オイル」はなくなり次第終了。できれば定番にしほしいが、気になる人はお早めに！

（※文中の価格はすべて税込）