痺れと辛さが絡みつく！「火鍋」をビャンビャン麺で楽しむ！本日発売

れんげ食堂Toshuでは1月24日より、期間限定商品「油溌麺（ヨウポーメン）」、「火鍋麺（ヒナベメン）」を発売する。

𰻞𰻞（ビャンビャン）麺を楽しもう

中華食堂チェーン「れんげ食堂Toshu」にて、幅約10mmと幅広の“𰻞𰻞（ビャンビャン）麺“を楽しめる2種類のメニューが登場。



▲油溌麺（ヨウポーメン）：913円、持ち帰り：907円



油溌麺は、中国・西安地方の家庭料理をイメージした汁なし麺。



唐辛子や五香粉、自家製辣油をベースにしたスパイシーなタレを、温かいビャンビャン麺に絡めながら楽しむことができる。香ばしさと辛さが広がる、やみつきになる味わいだという。

▲火鍋麺（ヒナベメン）：913円、持ち帰り：918円



火鍋麺は、麻辣ベースの汁あり麺。10種類以上の厳選したスパイスをブレンドし、本格的な「痺れ」と「辛さ」を追求したそう。

麺がない「火鍋スープ」と、ライス付きの「火鍋スープセット」も用意。

▲火鍋スープ：693円、持ち帰り：702円

▲火鍋スープセット（ライス少なめ付）：891円

いずれの商品も、厚生労働省が提唱する「健康日本21」に基づき、1日に推奨される野菜摂取量の1/2量の野菜を使用している。

食べ応えもあっていいね

漢字が難しいことでも有名になった𰻞𰻞（ビャンビャン）麺は、もちもちとした食感と力強いコシが特長で、今回の2商品はしっかりした食べ応えも楽しめるという。



特に火鍋麺は寒いこの季節に、体の芯から温まる一杯。ご飯とも相性のいいスープで、最後まで楽しめそうだ！

（※文中の価格はすべて税込）