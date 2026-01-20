ほっかほっか亭に「推し盛弁当」「カスタマイズ弁当」好きな惣菜をギュッと！

ほっかほっか亭は2月1日より、自分好みに弁当を組み立てられる「カスタマイズ弁当」と「推し盛弁当」を全国で本格的に開始します。

約9ヵ月間にわたるトライアル販売を経てのスタートとなり、弁当の自由なアレンジを楽しめる新サービスとして展開します。

この取り組みは、武庫川女子大学との産学連携プロジェクトや、学生向けワークショップで寄せられた「自分だけのオリジナル弁当がほしい」という声をヒントに生まれました。

2025年5月から近畿エリアと東日本エリアの一部店舗でモバイルオーダー限定の実証販売を行い、利用者の意見や調理現場の声を反映しながら改良を重ねてきたといいます。

のり弁を手軽にアレンジできる「カスタマイズ弁当」

トライアル期間、一番人気が高かったという“トッピングで好きな惣菜をプラスする”お弁当アレンジ。2月1日からは、100円惣菜のラインアップを増やして、590円で手軽にのり弁当アレンジが可能です。

▲のり唐揚弁当 590円

「のり唐揚弁当」のり弁当に唐揚をプラスした組み合わせで、トライアル期間中に最も支持を集めたというカスタマイズです。

▲のりシュリンプ弁当 590円

▲のり明太弁当 590円

▲のりかきあげ弁当 590円

※2月16日より登場

好きな惣菜を自由に選ぶ「推し盛弁当」

▲推し盛弁当

推し盛弁当は、ごはんの量を選んだうえで、17種類の惣菜とたれ・ソースを組み合わせて完成させるモバイルオーダー限定サービスです。惣菜とたれ・ソースはそれぞれ1種類につき最大5個まで選択できます。

▲推し盛弁当例 ミックスフライ弁当

▲推し盛弁当例 親子ミックス弁当

■「推し盛弁当」でアレンジ可能なラインアップ

推し盛弁当は、注文内容に応じて店舗側で盛り付けが行われ、仕上がりは受け取り時のお楽しみとされています。惣菜やたれ・ソースの仕様はエリアによって異なる場合があります。

お弁当がここまで選べる時代に！

「カスタマイズ弁当」は、のり弁を少しだけアレンジしたい日から、好きなおかずを思いきり詰め込みたい日まで、その日の気分に合わせて選べるのがうれしいですね。

また、「推し盛弁当」は惣菜からたれまで様々な組み合わせが可能なので、何度でも注文したくなります。いつものほっかほっか亭で、少し違うお弁当を体験してみては？

※価格は税込み表記です。