ランチ「焼肉食べ放題」を拡大、安楽亭。60分制・29種類が食べ放題

焼肉レストラン「安楽亭」は、店舗限定で提供しているランチ食べ放題コースを拡大し、対象店舗を1月21日より5店舗に拡大しました。

これまで3店舗で先行実施してきた取り組みを広げ、新たに東京練馬区のの大泉店と練馬関町店が加わります。

ランチ食べ放題コースは、焼肉メニューを中心に、スープやごはん、サイドメニュー、デザートの杏仁豆腐などをラインアップします。

味付けの変更を含めると、全体で29種類のメニューが用意されており、各肉ごとに選べる味付けで食事の組み合わせを楽しめる内容となっています。

現在の先行実施店舗は、都内の池袋北口店と保木間店、神奈川県の伊勢佐木町店です。今回の拡大により、東京都内での提供エリアが広がり、合計5店舗での限定販売となります。

■ランチ食べ放題コース

料金：2728円

※小学生半額、小学生未満無料、65歳以上550円引き

内容：焼肉を中心に、スープ、ごはん、サイドメニュー、杏仁豆腐までを含むランチ限定の食べ放題コースです。味付けの変更を含め、全29種類のメニューが用意されています。

制限時間：60分（15分前ラストオーダー）

開催店舗：5店舗

・拡大店舗

東京都：大泉店・練馬関町店

・先行実施店舗

東京都：池袋北口店・保木間店

神奈川県：伊勢佐木町店

ランチタイムの焼肉の食べ放題が対象店舗が拡大し、より利用しやすくなりました。限られた時間の中で、好みの組み合わせで楽しめる点が魅力です。

お近くに開催店舗がある人は、チェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。