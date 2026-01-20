このページの本文へ

セブンに「辛オニ」が復活！あの田中商店監修の“ピリ辛濃厚豚骨"

2026年01月20日 14時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

名店の味を家庭で気軽に！

　セブン‐イレブンは「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」（267円）を、1月20日より全国で順次販売開始した。

昨年も人気を集めた味わいが再び

　昨年、セブン‐イレブン限定で発売して好評だったという味わいが今年も登場。

　「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」は、東京都足立区に本店を構える豚骨ラーメンの名店、「博多長浜らーめん 田中商店」が監修。

　看板メニューである豚骨ラーメンに、実店舗で高い人気を誇るトッピング「赤オニ（辛子挽肉）」を組み合わせた味わいを、カップラーメンで再現したもの。

　「赤オニ」とは、唐辛子や山椒を効かせた「田中商店」名物のオリジナルトッピング。そこに豚骨のまろやかさを引き立てつつ刺激的なアクセントをプラス。強すぎない辛さがポイントだという。

　スープは濃厚でありながらも、コク深さとキレの良さを両立した旨辛豚骨。歯切れの良いかため極細麺はスープとも相性抜群だそう。

自宅で試せるのは嬉しい！

　濃厚でありながら後味の良い豚骨スープと、後引く辛さのバランスにこだわった一杯がカップ麺で登場。行列に並ばなくとも自宅で手軽に楽しめるのは嬉しい！

　程よい辛さや麺との相性などが楽しみ！昨年ハマった人にも、今年初めての人にも注目だ！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧