1月22日から

コメダ珈琲店✕クラブハリエの限定ショコラノワールが進化して復活！

2026年01月19日 18時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　コメダ珈琲店は1月22日より、クラブハリエとコラボレーションした限定メニュー「クラブハリエ監修 ショコラノワール」を、全国の店舗で数量限定販売します。

　昨年販売された同商品をベースに、今年は新たにクラブハリエのバームクーヘン生地を練り込んだショコラクッキーをトッピングし、ザクザク食感とショコラのほろ苦い味わいを加えています。

▲クラブハリエ監修 ショコラノワール　980円～1040円
　クラブハリエ監修 ショコラノワール（ミニサイズ）　780円～840円

　デニッシュ生地には、昨年と同様にシュガーコーティングを施し、クラブハリエのバームクーヘンの風味を再現しています。

　濃く深いショコラソースとソフトクリームに、パリパリのショコラフレークとザクザクのショコラクッキーの食感を重ねた仕立てです。

ショコラの重なりを楽しむ限定シロノワール

　クラブハリエとコラボレーションした限定シロノワールが再び登場。今年はショコラクッキーが加わり、昨年とは少し違った食感となっています。

　こちらの販売期間は2月中旬までを予定しており、数量限定のため、なくなり次第終了となります。気になる人は早めにチェックしてください！

※価格は税込み表記です。

