ナポリタンも明太スパも550円！「大感謝祭」で人気メニューがお安く。やったー！

和風スパゲッティ店「壁の穴」は、1月20日に月に一度の大感謝祭を開催します。日頃の感謝を込めた企画として、定番スパゲッティ3メニューを特別価格で提供します。
ナポリタンとミートソース、和風スパゲッティの3品が対象となり、いずれも550円で販売します。
＜1月20日開催「大感謝祭」対象メニュー＞
▲辛子明太子と高菜のスパゲッティ 特別価格550円
辛子明太子と高菜を組み合わせた、ピリッとした辛みが特徴のスパゲッティです。
▲壁の穴風ナポリタン 特別価格550円
スパゲッティ専門店ならではのノウハウを生かし、独自のレシピで改良したナポリタンです。素材の味を生かした仕上がりとされています。
▲「伝説」のミートソース 特別価格550円
野菜の旨みと肉の味わいを引き出すため、素材選びから調理工程まで時間をかけて仕上げたミートソースです。シンプルな構成の中に、店の歴史を感じられる一品とされています。
■実施店舗
・渋谷道玄坂小路本店
・ヨドバシ池袋店
・自由が丘店
・玉川高島屋店
・千葉そごう店
・そごう横浜店
・そごう大宮店
・梅田HEPナビオ店
ナポリタンなど人気メニュー550円
老舗のスパゲッティを特別価格で！
長く親しまれてきたスパゲッティを、特別な価格で楽しめるのはうれしい機会です。1月20日限定の開催となるので、老舗の味を気軽に味わえる機会をお見逃しなく！
※価格は税込み表記です。