ナポリタンも明太スパも550円！「大感謝祭」で人気メニューがお安く。やったー！

和風スパゲッティ店「壁の穴」は、1月20日に月に一度の大感謝祭を開催します。日頃の感謝を込めた企画として、定番スパゲッティ3メニューを特別価格で提供します。

ナポリタンとミートソース、和風スパゲッティの3品が対象となり、いずれも550円で販売します。



＜1月20日開催「大感謝祭」対象メニュー＞

▲辛子明太子と高菜のスパゲッティ 特別価格550円

辛子明太子と高菜を組み合わせた、ピリッとした辛みが特徴のスパゲッティです。

▲壁の穴風ナポリタン 特別価格550円

スパゲッティ専門店ならではのノウハウを生かし、独自のレシピで改良したナポリタンです。素材の味を生かした仕上がりとされています。

▲「伝説」のミートソース 特別価格550円

野菜の旨みと肉の味わいを引き出すため、素材選びから調理工程まで時間をかけて仕上げたミートソースです。シンプルな構成の中に、店の歴史を感じられる一品とされています。

■実施店舗

・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

ナポリタンなど人気メニュー550円

老舗のスパゲッティを特別価格で！

長く親しまれてきたスパゲッティを、特別な価格で楽しめるのはうれしい機会です。1月20日限定の開催となるので、老舗の味を気軽に味わえる機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。