このページの本文へ

1月22日発売

やよい軒の「とりカツ定食」が復活！ タルタルもエビフライも選べる

2026年01月15日 17時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　定食レストランのやよい軒は「とりカツ」を使用した定食メニューを1月22日より発売します。

やよい軒「とりカツ」復活！

　「とりカツ」はやよい軒で過去にも販売され好評だったというメニュー。今回は、とりカツの個数や組み合わせを選べる形で再登場し、店内飲食と持ち帰りの両方に対応します。

▲とりカツ定食（5個）　1150円

　調理直前に店舗で生パン粉を手付けしたとりカツを5個盛り付けた定食です。

　使用している鶏肉は、から揚げにも使われている鶏もも肉で、衣の軽やかな食感とジューシーな旨味が特徴とされています。

　とりカツ3個・5個から選べるほか、タルタルソース付きタイプや、エビフライと組み合わせた定食もラインアップします。

▲とりカツ定食（3個）　860円

▲タルタルソース付 とりカツ定食（5個）　1200円

▲タルタルソース付 とりカツ定食（3個）　910円

▲とりカツとエビフライの定食　1000円

▲タルタルソース付 とりカツとエビフライの定食　1050円

　持ち帰り用の商品として、ごはんとみそ汁をセットにしたメニューも用意されます。

▲テイクアウト とりカツ（5個）ごはん・みそ汁付　1150円

▲テイクアウト とりカツ（3個）ごはん・みそ汁付　860円

サクサク食感を楽しめる

　衣のサクサク食感にこだわったとりカツが復活します。とりカツの個数やタルタルソースとの組み合わせなど、幅広いラインアップから選べるようになりました。

　好きな組み合わせで、とりカツを楽しんでは？

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧