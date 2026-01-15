やよい軒の「とりカツ定食」が復活！ タルタルもエビフライも選べる

定食レストランのやよい軒は「とりカツ」を使用した定食メニューを1月22日より発売します。

やよい軒「とりカツ」復活！

「とりカツ」はやよい軒で過去にも販売され好評だったというメニュー。今回は、とりカツの個数や組み合わせを選べる形で再登場し、店内飲食と持ち帰りの両方に対応します。

▲とりカツ定食（5個） 1150円

調理直前に店舗で生パン粉を手付けしたとりカツを5個盛り付けた定食です。

使用している鶏肉は、から揚げにも使われている鶏もも肉で、衣の軽やかな食感とジューシーな旨味が特徴とされています。

とりカツ3個・5個から選べるほか、タルタルソース付きタイプや、エビフライと組み合わせた定食もラインアップします。

▲とりカツ定食（3個） 860円

▲タルタルソース付 とりカツ定食（5個） 1200円

▲タルタルソース付 とりカツ定食（3個） 910円

▲とりカツとエビフライの定食 1000円

▲タルタルソース付 とりカツとエビフライの定食 1050円

持ち帰り用の商品として、ごはんとみそ汁をセットにしたメニューも用意されます。

▲テイクアウト とりカツ（5個）ごはん・みそ汁付 1150円

▲テイクアウト とりカツ（3個）ごはん・みそ汁付 860円

サクサク食感を楽しめる

衣のサクサク食感にこだわったとりカツが復活します。とりカツの個数やタルタルソースとの組み合わせなど、幅広いラインアップから選べるようになりました。

好きな組み合わせで、とりカツを楽しんでは？

※価格は税込み表記です。