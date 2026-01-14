2人同時プレイも可能な『ボンジャック』の続編タイトル！
『ボンジャックツイン』が「アケアカ」＆「アケアカ2」にて1月15日に配信決定！
ハムスターは1月14日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ボンジャックツイン』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ボンジャックツイン』を配信すると発表。
配信日は、2026年1月15日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitchが838円、PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2：は各1100円となる。
『ボンジャックツイン』は、1993年にNMK（原作：コーエーテクモゲームス）から発売されたアクションゲーム。敵の攻撃をくぐり抜け、ステージ上の爆弾をすべて回収しよう。火が点いた爆弾を優先して取れば、ハイスコアのチャンスだ！ 2人同時プレイも可能。
2026年1月15日の「アーケードアーカイバー」は『ボンジャックツイン』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月15日は「ボンジャックツイン特集」。
番組には、コーエーテクモゲームスの執行役員である原尾宏次氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第579回 アーケードアーカイバー ボンジャックツインスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ボンジャックツイン
アーケードアーカイブス2 ボンジャックツイン
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年1月15日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～2人
※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ボンジャックツイン』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ボンジャックツイン』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。
©1993 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。