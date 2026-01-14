2人同時プレイも可能な『ボンジャック』の続編タイトル！

ハムスターは1月14日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ボンジャックツイン』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ボンジャックツイン』を配信すると発表。

配信日は、2026年1月15日。価格は「アーケードアーカイブス」のSwitchが838円、PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2：は各1100円となる。

『ボンジャックツイン』は、1993年にNMK（原作：コーエーテクモゲームス）から発売されたアクションゲーム。敵の攻撃をくぐり抜け、ステージ上の爆弾をすべて回収しよう。火が点いた爆弾を優先して取れば、ハイスコアのチャンスだ！ 2人同時プレイも可能。

2026年1月15日の「アーケードアーカイバー」は『ボンジャックツイン』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年1月15日は「ボンジャックツイン特集」。

番組には、コーエーテクモゲームスの執行役員である原尾宏次氏が出演予定。ゲームの紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第579回 アーケードアーカイバー ボンジャックツインスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ボンジャックツイン

アーケードアーカイブス2 ボンジャックツイン

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年1月15日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ボンジャックツイン』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ボンジャックツイン』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。

