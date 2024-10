ハムスターは10月30日、Nintendo SwitchおよびPlayStation 4向けに同社が運営する「アーケードアーカイブス」において、テクモ(現:コーエーテクモゲームス)が1992年にリリースした『雷軋斗(ライアット)』を配信すると発表。配信日は2024年10月31日、価格はNintendo Switch版が838円/PlayStation 4版が837円だ。

本作は、次々と立ちはだかる特別な武器と魔法で武装した戦士「マジックタイガー」を倒しながらステージを攻略していくアクションゲーム。

敵は画面の手前と奥に出現するので、それぞれ撃ち分けが必要となる。さまざまな武器や道中の遮蔽物を上手く利用するのが攻略のカギだ。

2024年10月31日の「アーケードアーカイバー」は

『雷軋斗』特集!

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2024年10月31日は「雷軋斗特集」。

番組にはコーエーテクモゲームスの執行役員である原尾宏次氏が出演し、ゲーム紹介や開発トークなど盛りだくさんの内容お届けする。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第505回 アーケードアーカイバー 雷軋斗スペシャル!

【ゲーム情報】

タイトル:アーケードアーカイブス雷軋斗

ジャンル:アクションゲーム

配信:ハムスター

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

配信日:2024年10月31日

価格:

Switch:838円

PS4:837円

プレイ人数:1~2人

©1992 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co.

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”はソニー・ インタラクティブ エンタテインメントの登録商標です。