天ぷら×明太子定食、ご飯はおかわり自由！こりゃどんどん進んじゃう！

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は1月15日より「明太子フェア」を開催し、明太子を使った天ぷらメニューを展開します。

明太マヨソースで味わう明太子の天丼が登場！

天丼・天ぷら本舗 さん天は関西を中心に店舗を展開する天丼チェーン。今回のフェアでは、明太子を「明太子天」「明太子のり巻き」「明太子大葉巻き」の3種類の天ぷらに仕立てています。

これらを主役に、海老天や鶏天と組み合わせた天丼と定食の計4商品をラインアップします。いずれの商品にも明太マヨソースを添えて提供されます。

▲海老と明太子の天丼 990円

海老天と3種類の明太子天ぷらを組み合わせた、明太マヨソースで味わう天丼です。明太子天、明太子大葉巻き、明太子のり巻きに加え、舞茸、レンコン、カボチャ、オクラ、のりが入っています。

▲鶏と明太子の天丼 990円

鶏天と明太子天ぷらを盛り付けた、明太マヨソースで味わう天丼です。明太子天、明太子大葉巻き、明太子のり巻きのほか、鶏天2個、鶏団子、舞茸、レンコン、カボチャ、オクラ、のりが入っています。

ご飯おかわり無料の定食も！

今回、2種類の定食も用意されます。天つゆや卓上の塩で天ぷらを食べることができ、ほうれん草のお浸しと貝汁が付いています。ご飯はおかわり無料です。

▲海老と明太子の天ぷら定食 1290円

▲鶏と明太子の天ぷら定食 1290円

フェア期間中は、店内および持ち帰りで天丼や定食などを購入した人に、次回来店時に利用できる100円値引き券を配布します。対象店舗は、関西および中部エリアに展開するさん天全店です。

ピリ辛明太子を天ぷらで！

ご飯おかわり無料はうれしい

明太子を天ぷらに仕立てたメニューが、天丼と定食の両方でそろうフェアです。定番の海老天や鶏天と組み合わせることで、満足感もバッチリ。



天丼・天ぷら本舗 さん天では定食のご飯のおかわり無料になるため、フェア商品の定食だと、明太子で心ゆくまでご飯を楽しめますね。

こちらは2月18日までの期間限定となります。気になる人は早めに店舗に向かいましょう。

※価格は税込み表記です。