【本日】「牛すき焼きカルビ丼」がスタート！強火でじゅわっと焼き上げた本格肉丼

焼きたてのかるびは1月15日より、期間限定メニューとして「牛すき焼きカルビ丼」「とろろ牛すき焼きカルビ丼」「鉄板牛すき焼きカルビ定食」を全国の店舗で販売します。

冬にぴったり「牛すき焼き」の丼・定食

焼肉丼を提供する「焼きたてのかるび」に冬の時期にあわせて、甘辛いすき焼きだれで仕上げた「牛すき焼きカルビ」を主役にした3商品が登場します。

▲牛すき焼きカルビ丼 並790円、小750円、大1050円

すき焼きだれで仕上げた牛すき焼きカルビを、ごはんの上にのせた丼メニューです。牛肉の旨みと甘辛い味付けが食欲をそそる仕上がりだといいます。

▲とろろ牛すき焼きカルビ丼 並890円、小850円、大1150円

濃厚なすき焼きだれと滑らかなとろろ、卵黄のコクを合わせた丼メニューです。

▲鉄板牛すき焼きカルビ定食 1250円

焼きたてのカルビに甘辛いすき焼きだれを絡め、熱々の鉄板で提供する定食メニューです。

販売期間は3月初旬までで、焼きたてのかるび全店舗が対象となります。ただし、一部店舗では取り扱いがない場合があります。持ち帰りはセットを除き、別途容器代がかかります。

カルビ×すき焼きの組み合わせに注目！

寒い時期に向けて、すき焼き仕立てのカルビを丼や定食で楽しめる内容がそろいました。



焼きたてのかるびのカルビ焼肉は、同店自慢の熟成肉を使用し、毎日店舗でスライスした新鮮なカルビ肉を、注文が入ってから強火で一気に焼き上げて、仕上げるすそうです。今回甘辛のすき焼きダレが絡んで、さらにご飯が進むこと間違いなしの一杯に。

3月初旬までの限定メニューとなりますので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。