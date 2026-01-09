iPhone/iPadの容量不足に朗報　エレコムが差分バックアップ対応アプリを提供

エレコムは1月9日、iPhone/iPadに保存された写真や動画を簡単にバックアップできる新アプリ『ELECOM EXtorage Plus』をリリースした。アプリは無料で提供されており、USBメモリや外付けSSDへのデータ移行を簡単に行うことができる。

iPhoneやiPadのカメラスペックが向上する中、高解像度の写真や動画の撮影が増加している。『ELECOM EXtorage Plus』は、こうした高品質メディアのバックアップをシンプルにし、端末の空き容量を効率よく管理するのに役立つという。USBストレージやSDカードを使い、接続してアプリを開くだけで写真や動画のバックアップが可能だ。「差分バックアップ」機能を利用すれば、2回目以降は新しいデータのみをバックアップするため、時間を大幅に短縮できる。

『ELECOM EXtorage Plus』は、USB Type-Cポート搭載のiPhone/iPadに対応しており、iCloudからのデータ取得も可能。さらに、指定した日時以降のバックアップや写真・動画の編集前後のデータも保存可能で、思い出の個別管理に役立つ。他に、バックアップされたデータをギャラリー表示で確認したり、選択したデータのみを復元する機能も備わっている。バックアップはもちろん、復元の際の利便性も考慮されている。

エレコム製のUSB-AやUSB Type-Cコネクター搭載のUSBメモリ、外付けSSD、さらにはメモリーカードリーダーを活用することで、バックアップされた写真・動画をWindowsやmacOSでも容易に確認可能。特に、安心して写真・動画を保存したいユーザーには便利なアプリケーションである。動作環境はiOS/iPadOS 26/18で、迅速かつ安全なバックアップが特長だ。