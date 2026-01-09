Copilot+ PC「Surface Pro 12インチ」に色まで合わせられるエレコム新アクセサリー

エレコムは1月9日、Microsoft社の「Copilot+ PC, Surface Pro 12インチ」と色を統一して使えるアクセサリーを1月中旬より発売すると発表した。ラインアップには67W AC充電器、USB Type-Cケーブル、スリーブケースが含まれ、各アイテムがオーシャン グリーン、バイオレット、ストーン グレーの3色で取り揃えられている。

新たに発売されるエレコムのアクセサリーは、Surface Pro 12インチと一緒にカラーコーディネートを楽しむことが可能だ。67WのAC充電器は、USB Type-CとUSB-Aの合計3ポートを備え、最大3台のデバイスを同時に充電できる。GaN II（窒化ガリウム）技術を採用し、高出力ながらコンパクトで持ち運びに便利という特長を持つ。また、USB Type-Cケーブルは、最大100Wのパワーデリバリに対応し、なめらかな手触りのシリコン素材を使用。加えて、専用設計のスリーブケースは高級感のある合成皮革製で、別売りのキーボードも収められるという。

充電器のサイズは幅約56.5×奥行31.5×高さ38mm、重量約105g、ケーブルは長さ約2m、そしてスリーブケースは幅約300×厚み約20×高さ約215mm、重量約170gである。色が揃ったアクセサリーで統一感を出すことで、ビジネスシーンから日常までスタイリッシュに際立たせることができる。

価格はAC充電器が6,980円、ケーブルが2,180円となっている。スリーブケースはオープン価格だ。