ケーブル一体型＆巻き取り式モバイルバッテリー新登場　35W出力・10000mAh

エレコムは1月13日、巻き取り式USB Type-Cケーブルを備えた容量10,000mAhのモバイルバッテリーを1月中旬より発売すると発表した。価格はオープン価格で、カラーはブラックとしろちゃん（ホワイト×ブラック）の2種類だ。

新発売のモバイルバッテリーは、ケーブルが一体型で巻き取り式構造を持ち、使用後に簡単に収納可能。約62cmのケーブルは必要な分だけ引き出しての充電を可能にし、忘れ物しやすいケーブルを持ち歩く手間を省く。最大35Wの出力でスマートフォンやタブレット、ノートパソコンの充電をサポートし、外出先でも安心の充電体験を提供するとしている。

USB Type-Cケーブルのほか、USB Type-CポートとUSB-Aポートを各1つ搭載。USB-Aポートでは最大22.5Wの出力が可能で、複数機器の同時充電時には合計最大15Wを分配できる。"まとめて充電"や低電流モード、接続機器自動認識の"おまかせ充電"にも対応し、あらゆるニーズに応える製品設計となっている。

さらに、PPSやUSB Power Delivery規格に準拠し、機器に応じた最適な電力供給を実現。バッテリー残量はLEDパネルで確認でき、Nintendo Switch対応など多彩な機能が強みだ。