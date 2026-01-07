このページの本文へ

「中とろ」「うに包み」が110円～！ スシローのすし初めが1月9日からスタート

2026年01月07日 17時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スシローは1月9日より、全国の店舗で「すし初め」企画を開始します。

　通常は180円から提供している「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を、期間中は110円から販売。さらに、定番ネタに加え、食べ比べメニューやうに・蟹のサイドメニューもラインアップし、"すし初め
"らしいにぎやかな内容のフェアだとしています。

「特ネタ中とろ」「濃厚うに包み」が110円～！

▲特ネタ中とろ　通常180円～→110円～

　通常180円～の「特ネタ中とろ」を期間限定で110円から提供します。まぐろならではの香りや旨み、脂のバランスが特徴としています。

▲濃厚うに包み　通常180円～→110円～

　「濃厚うに包み」も、すし初め企画の対象として110円から登場します。素材から加工までこだわって仕入れている商品で、とろっとした食感や濃厚な旨みが味わえるといいます。

　包みで提供されることで、うにの香りや甘みを感じやすいとされています。なお、持ち帰りの場合は軍艦1貫での提供となります。

青森サーモンや馬刺しなど豪華ネタが登場！

　その他、青森サーモンやメカジキ、馬刺しを2種類の仕立てで食べ比べできる一皿や、「天然とろあじ」なども登場します。

▲青森サーモン食べ比べ　260円～

▲メカジキ中とろ食べ比べ　260円～

▲馬刺し食べ比べ　360円～

▲東坡肉（トンポーロー）にぎり　180円～

▲天然とろあじ　180円～

うに・蟹の贅沢サイドメニューも！

　サイドメニューでは、店内で揚げた「うにクリーミーコロッケ」、本ずわい蟹が入った「本ずわい蟹の茶碗蒸し」も用意されます。

▲うにクリーミーコロッケ　200円～

▲本ずわい蟹の茶碗蒸し　320円～

中とろやうに包みが特別価格＆食べ比べも充実！

　新年のスタートに合わせて、中とろやうに包みを気軽な価格で味わえる企画がスタート。食べ比べメニューやサイドメニューもそろっているため、ちょっと特別な食事が楽しめそうです。

　年明けの外食先を探している人は、選択肢の一つとしてチェックしてみては？

※店舗により価格が異なる
※価格は税込み表記です。

