「悪魔のおにぎり」が復刻！ ローソンストア100がやみつき系フェアを開催

ローソンストア100は1月14日～27日の期間、「やみつきチャレンジ」を開催します。

復刻商品「悪魔のおにぎり」を筆頭に、“一度食べたら止まらないやみつき系メニュー”を集めたフェアです。

ガーリックやめんつゆ、マヨネーズなどを使った味付けや、食感にこだわったオリジナル商品10品をラインアップします。

▲悪魔のおにぎり 167円

めんつゆで炊き込んだご飯に、天かす、青ねぎ、青のりを混ぜ込んだおにぎりです。だしの旨みと天かすのコクが重なり、“やみつき感”のある味わいが特徴としています。

▲悪魔のパスタ 旨辛トマトガーリックソース 430円

ガーリックの香ばしさと辛みを効かせたトマトガーリックソースを合わせたパスタです。にんにくの風味とトマトソースの組み合わせが特徴とされています。

▲やみつき悪魔の焼きそばパン 135円

めんつゆと醤油だれで炒めた焼きそばをロールパンで挟み、天かすやあおさ、マヨネーズを合わせた商品です。

▲やみつき焼そば 300円

めんつゆ味の焼そばに天かすとあおさをトッピングし、「悪魔のおにぎり」の味わいを焼そばで表現した一品です。

▲明太チーズソースのガーリックオムライス 430円

ガーリックの香りを効かせたライスに玉子焼きをのせ、チーズソースとからし明太子を組み合わせています。

▲ガーリックトーストサンド 360円

ガーリックバターを染み込ませたトーストで、ホワイトソース和えのモツァレラチーズやハムなどを挟んだサンドです。

▲愛する紅しょうがパン 140円

紅しょうがとマヨネーズを組み合わせたパンで、辛みとまろやかさの対比が特徴とされています。

▲もっちり食感！黒糖蒸しパン 127円

もっちりとした食感と黒糖の甘さが特徴という蒸しパンです。

▲ザクザクデニッシュ 127円

表面にトッピングしたザラメのザクザク食感が特徴のデニッシュです。

▲ホイップで食べるシフォンケーキ 279円

軽い食感のシフォンケーキにホイップクリームを合わせたスイーツです。

背徳感＆満足感に注目！

寒さが厳しくなる時期に合わせ、食べ応えや満足感を意識した商品がそろいました。おにぎりや麺類、パン、スイーツまで幅広い構成のため、その日の気分に合わせて選べるのがうれしいですね。

特に「悪魔のおにぎり」は、2025年5月に実施したブランド20周年記念復刻商品となっています。以前食べたことがあるという人も、まだ食べたことがないという人も、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。