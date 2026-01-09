てんやに「早春海老天丼」が早くも！ “姫甘えび”など季節の味覚を使用

天丼てんやは1月15日より、早春の味覚を取り入れた期間限定メニュー「早春海老天丼」を販売します。

▲早春海老天丼（みそ汁付） 1090円

姫甘えびとわさび菜を合わせたかき揚げや、宮城県産メダイ、海老、いか、静岡県産芽キャベツを盛り合わせた天丼です。

鹿児島県・桜島沖の錦江湾で獲れる姫甘えびは香りが強く甘みがあり、天ぷらなど加熱調理に適した素材といいます。

芽キャベツは天ぷらにすることで、外はサクッと、中は甘みと旨みを閉じ込めた仕上がりになるそうです。

▲早春海老天丼（小）藪そばサービスセット（みそ汁付） 通常1440円→1400円

早春海老天丼に小サイズの藪そばを組み合わせたセットです。小うどんへの変更が可能で、そばまたはうどんは温冷を選べます。こちらのセットは持ち帰りには対応していません。

▲早春海老天丼弁当（お新香付） 持ち帰り1090円 デリバリー1470円

春を先取りする一杯！

てんやからひと足早く、早春の素材を取り入れた天丼が登場します。姫甘えびをはじめとする国産食材を組み合わせた内容で、季節の移ろいを感じられそう！

こちらの販売は3月上旬までの予定となっています。

※価格は税込み表記です。