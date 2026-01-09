ローソン「だくだくあんの甘酢天津飯」「醤油たれの玉子サンド」など関東限定で販売！

ローソンは1月13日より、「ご当地！関東 うまいもん祭」を関東甲信地区のローソン店舗で開催します。関東の濃口醤油文化をテーマにした商品を中心に、全8品をラインアップします。

ご当地！関東 うまいもん祭

▲からあげクン 香ばしさ広がる焦がし濃口醤油味 298円

江戸時代中期に関東で生まれたとされる濃口醤油を使用したからあげクンです。

濃口醤油を焦がし醤油に仕上げることで香ばしさを引き出しているといいます。ジューシーなからあげクンとの相性は抜群とのこと。

▲大きな！直火で焼いた焼おにぎり 198円

直火で焼き上げた大きめサイズの焼おにぎりです。濃口醤油を使うことで、香ばしさとコクのある風味が特徴とされています。

▲だくだくあんの甘酢天津飯 538円

甘酢あんをたっぷりかけた天津飯です。香ばしい濃口醤油のコクを生かした甘酢あんコクのある旨みが味わえるという商品です。ご飯よりも多めにあんをかけている点が特徴です。

▲【まちかど厨房】焦がし濃口醤油の香ばし唐揚弁当 592円

焦がし濃口醤油で味付けした鶏もも肉の唐揚げを主役にした弁当です。香ばしさと旨みを生かした味付けで、ご飯と合わせた構成とされています。本商品は、関東地区のまちかど厨房導入店で販売されます。

▲野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン 599円

焦がし風味を効かせた醤油スープに麺を合わせ、野菜炒めをトッピングしたラーメンです。野菜を多く使い、食べ応えのある一杯として紹介されています。

▲香ばしい！濃口醤油たれの玉子サンド 300円

焦がし醤油だれを使った厚焼きたまごを2枚重ねてサンドした商品です。かつお節を加えた出汁が味と香りのアクセントになっているといいます。

▲香ばしい！焦がし醤油のもちっとパン（ポテト） 160円

焦がし醤油の風味を生かした生地でポテトサラダを包んだ惣菜パンです。大きめにカットしたポテトを使用している点が特徴です。

▲たれにおぼれる！おっきなみたらし団子 2個入 279円

大きめサイズのみたらし団子を2個入れた和スイーツです。焦がし醤油を効かせたみたらしたれが団子によく絡むといいます。中には粒あんを入れています。

関東のうまいもんが集結！

関東の濃口醤油文化をテーマに、おにぎりや弁当、麺類からスイーツまで幅広いジャンルの商品がそろったフェアとなっています。

コンビニで地域の味を意識した商品に出会えるのはうれしいですね。お気に入りの一品を見つけてみては？

※価格は税込み表記です。