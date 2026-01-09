このページの本文へ

バーガーキングで発売

＼本日から／あの人気の“マッシュバーガー”に「ウィンタースペシャル 」登場

2026年01月09日 18時10分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　バーガーキングは1月9日より、冬の期間限定商品として「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」シリーズ3品を発売します。

人気のマッシュルームワッパーに新作3種が登場！

　きのこ4種と直火焼きの100％ビーフパティを組み合わせた人気の期間限定商品「マッシュルームワッパー」シリーズから、冬の新作「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」が登場します。

　まろやかなサワークリームとオニオンペーストの旨味に、オレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを加えた「特製サワークリームオニオンソース」を使用しています。

▲ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー　単品840円、セット1140円

　直火焼きの100％ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを使用しています。

　レタス、トマト、オニオンを重ね、「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げた商品です。

　サワークリームのまろやかさとオニオンペーストの旨味に、ハーブの香りを加えたソースが特徴とされています。

▲ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー　単品1190円、セット1490円

　直火焼きの100％ビーフパティを2枚と、4種のきのこと野菜を重ね、「特製サワークリームオニオンソース」をとマヨソースをあわせたボリュームのある構成です。

▲ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.　単品540円、セット840円

きのこ好き注目！

　きのこを主役にしたマッシュルームワッパーに、「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた新シリーズが季節限定で登場しました。ソースにサワークリームやハーブを使うことで、深みのある味わいが楽しめそうです。

　気になる人は、販売期間中にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧