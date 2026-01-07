NCSOFTは1月6日、PC向けオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」「ブレイドアンドソウルNEO」両サービスについて、2026年3月11日23時をもって終了すると発表した。約12年間の運営に幕を下ろすこととなる。

終了の理由は「お客様にご満足いただけるサービスクオリティをもって、ゲームを楽しんでいただく安定的な環境をお届けすることが困難な状況」になったためとしている。

本作は2014年（NEOは2025年）よりサービス開始したMMORPG。東洋の武侠とファンタジーが融合した世界を、格闘ゲームのような高いアクション性と美麗なグラフィックで冒険できる。4つの種族と8つの職業でさまざまな選択ができるのもウリ。

告知当日には「サービスチームから大切なお知らせ」という緊急生放送を実施し、自らの言葉でユーザーへ説明対応をしていた。

放送のなかでは「今回終了するのは日本のサービスのみ」であること、「新職業など1月以降に予定していたアップデートは実施しない」こと、「オフライン版の提供は考えていない」こと、「海外版へのデータ移行はできない」ことなどを説明。

2月にはこれまでの「ブレイドアンドソウル」を振り返る番組を企画しているほか、サービス終了当日にも最後の交流として生放送を予定しているという。

ユーザーからは「良くここまで頑張ってくれました」「本当にお疲れさまです」「すごく悲しい」「戦闘は1番面白いと言ってもいいレベルだった」など、労いの声が寄せられている。

サービス終了までの主要日程は以下の通り。詳細は公式サイトのお知らせを参照してほしい。

■一部商品 販売終了：2026年1月7日定期メンテナンス時

■サービス終了総合サイト：2026年1月14日定期メンテナンス時

■払戻し詳細ご案内：2026年3月12日正午

■サービス終了：2026年3月11日午後11時

【ゲーム情報】

タイトル：ブレイドアンドソウル／ブレイドアンドソウルNEO

ジャンル：MMORPG

配信：NCSOFT

プラットフォーム：PC

配信日：配信中

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

