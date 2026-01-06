Dogenzaka Labの人気タイトルもセール中！
PC版『地球防衛軍6』などがお買い得！D3PがSteamにて「D3PUBLISHER SALE」を開催
ディースリー・パブリッシャー（D3P）とDogenzaka Labは1月6日、両社のPC（Steam）ソフトがお買い得なSteam「D3PUBLISHER SALE」を実施中。セール期間は、2026年1月13日2時ごろ（日本時間）まで。
今回のセールでは、爽快サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が30％オフに。『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』などEDFシリーズのゲーム本編と追加ミッションもまとめて大幅割引となっている。
さらに『THE 密室からの脱出』シリーズ、『Nightshade／百花百狼』『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』などバラエティ豊かなPCゲーム＆DLCが超お買い得！
以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、下記の全セールリストか、各ストアページを確認してほしい。
▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら
D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/D3P2026
Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka
■セールタイトル（一部）
『ゼンシンマシンガール』
●ゲーム本編：6980円 ⇒ 4886円（30％オフ）
https://store.steampowered.com/app/3696410/
©2025 YUKE'S ©2025 D3PUBLISHER
『地球防衛軍6』
●ゲーム本編：8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2291060
●追加ミッションパック1：1500円 ⇒ 1200円（20％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2378087/
●追加ミッションパック2：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）
https://store.steampowered.com/app/2378088/
©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER
『THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編』
●ゲーム本編：800円 ⇒ 400円（50％オフ）
https://store.steampowered.com/app/3196770/
©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER
『Nightshade／百花百狼』
●ゲーム本編：3544円 ⇒ 1772円（50％オフ）
http://store.steampowered.com/app/512180
©2016 RED ©2016 D3 PUBLISHER