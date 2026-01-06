Dogenzaka Labの人気タイトルもセール中！

ディースリー・パブリッシャー（D3P）とDogenzaka Labは1月6日、両社のPC（Steam）ソフトがお買い得なSteam「D3PUBLISHER SALE」を実施中。セール期間は、2026年1月13日2時ごろ（日本時間）まで。

今回のセールでは、爽快サイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が30％オフに。『地球防衛軍6』『デジボク地球防衛軍2』などEDFシリーズのゲーム本編と追加ミッションもまとめて大幅割引となっている。

さらに『THE 密室からの脱出』シリーズ、『Nightshade／百花百狼』『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』などバラエティ豊かなPCゲーム＆DLCが超お買い得！

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、下記の全セールリストか、各ストアページを確認してほしい。

▼ゲーム購入（ストアページ）はこちら

D3P：https://store.steampowered.com/publisher/d3p/sale/D3P2026

Dogenzaka Lab：https://store.steampowered.com/publisher/dogenzaka

■セールタイトル（一部）

『ゼンシンマシンガール』

●ゲーム本編：6980円 ⇒ 4886円（30％オフ）

https://store.steampowered.com/app/3696410/

©2025 YUKE'S ©2025 D3PUBLISHER

『地球防衛軍6』

●ゲーム本編：8980円 ⇒ 3951円（56％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2291060

●追加ミッションパック1：1500円 ⇒ 1200円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378087/

●追加ミッションパック2：1650円 ⇒ 1320円（20％オフ）

https://store.steampowered.com/app/2378088/

©2024 SANDLOT ©2024 D3PUBLISHER

『THE 密室からの脱出 ep1:不思議なクマドナルバーガー編』

●ゲーム本編：800円 ⇒ 400円（50％オフ）

https://store.steampowered.com/app/3196770/

©2024 INTENSE ©2024 D3PUBLISHER

『Nightshade／百花百狼』

●ゲーム本編：3544円 ⇒ 1772円（50％オフ）

http://store.steampowered.com/app/512180

©2016 RED ©2016 D3 PUBLISHER

■全セールタイトルリスト