【本日】吉野家、夕食→翌日200円オフ！連日使える「あすトク」スタート

牛丼の吉野家は1月8日17時から2月27日23時までの期間、全国の店舗で「あすトククーポンキャンペーン」を実施する。



17時から23時までの間に税込300円以上の会計をすると、翌日の食事が200円引きとなるレシートクーポンを発行するというもの。店内飲食とテイクアウト両方に対応する。

クーポンは、発行日の翌日0時から24時まで、300円以上の会計で利用可能。テイクアウト予約のWEB決済およびデリバリーには利用不可。



なお、テイクアウト・デリバリー専門店、競馬場内店舗等一部の店舗は対象外となる。



＜吉野家「あすトククーポンキャンペーン」＞

■期間

1月8日(木)17時 ～ 2月27日(金)23時



■キャンペーン内容

①レシートクーポンの発行

条件：17時から23時の間に税込300円以上のお会計

内容：翌日0時から24時まで使える「税込200円引きのレシートクーポン」を発行

※デリバリーは対象外



②レシートクーポンの利用

条件：発行日の翌日0時から24時までご利用可能

内容：税込300円以上のお会計でご利用可能

※テイクアウト予約のWEB決済およびデリバリーにはご利用不可

200円は大きい！ 夕食を食べて翌日お得になる

「あすトククーポンキャンペーン」

17時から23時までの間に会計をすれば、実質毎日クーポンが取得でき、翌日の会計も割引となるお得なキャンペーン。200円割引きはかなり大きな割引率だ。対象メニューの指定はなく、好きなメニューを選べるのもうれしい。



以下、吉野家がオススメしているメニュー。

なお、レシートクーポンを使用できる店舗の指定は特にされていないので、夜ご飯を食べた同じ店舗ではなくても、レシートクーポンを利用できるようだ。家近くの店舗・職場近くの店舗など、複数を活用して利用するのもアリ！

（※文中の価格はすべて税込）