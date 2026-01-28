“充電器は1個でいい”を実現！ Belkinの67W 2ポートモデルがAmazonスマイルSALEの対象に

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ノートPCもスマホもこれ1台

BelkinのUSB-Cポートを2基備えた高出力の小型充電器「CubicCharger 67W 2ポート アダプター」が、AmazonスマイルSALEの対象になっています。参考価格は5379円ですが、23%オフの4157円で購入できます（1月28日現在）。

最大67Wの出力に対応し、スマートフォンからタブレット、ノートPCまで幅広いデバイスを1台で充電できる点が特徴の小型充電器です。

USB Power DeliveryおよびPPSに対応しており、接続された機器に応じて最適な電力を供給。USB-Cポートを1基のみ使用した場合は最大67Wでの出力が可能で、軽量ノートPCであれば付属のACアダプターを持ち歩かずに運用できます。

2ポート同時使用時には45Wと20Wに自動で振り分けられ、ノートPCとスマートフォンを並行して充電するような利用シーンにも対応します。

高出力なのに手のひらサイズ

GaN（窒化ガリウム）技術の採用により、高出力ながら本体はコンパクトなキューブ型に収められています。プラグは折りたたみ式で、バッグやポーチに収納しやすく、出張や旅行時の携帯性にも配慮されています。

省エネ面では、Belkin独自のゼロスタンバイ技術を搭載している点にも注目。充電されていない状態では待機電力をほぼゼロに抑える設計となっており、常時コンセントに接続していても無駄な電力消費を抑制できます。日常的に使用する充電器だからこそ、こうした配慮は評価できるポイントでしょう。

安全性についても、過電圧や過電流、過熱、短絡などを防ぐ保護機構を備えており、長時間の使用や複数機器の同時充電時でも安心して利用できます。なお、充電ケーブルは同梱されていないため、使用する機器に対応したUSB-Cケーブルを別途用意する必要があります。

「CubicCharger 67W 2ポート アダプター」は、充電器をできるだけ少ない台数にまとめたいユーザーや、ノートPCとモバイル端末を同時に効率よく充電したいユーザーに向いた製品といえるでしょう。コンパクトさと高出力、省エネ性能を兼ね備えたUSB充電器として、ITガジェット周りの定番になりそうです。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。