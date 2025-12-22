20000mAhで3台同時充電｜Belkin製モバイルバッテリー「BPB012btBL-A」

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

20000mAhの大容量とスリムデザインを両立したBelkinのモバイルバッテリー

Belkinの20000mAh大容量モバイルバッテリーは、実用性とデザイン性を兼ね備えたモデルだ。ブルーを基調としたスタイリッシュな外観に、軽量でスリムな設計を採用しており、バッグにも収まりやすい。

Amazon.co.jp限定で取り扱われており、過去価格4,265円のところ14％オフとなる3,664円で購入可能。購入特典として、Amazon限定の壁紙ダウンロードも付属する。

iPhone・Android対応で最大3台同時充電に対応

本製品はiPhoneおよびAndroidスマートフォンに対応し、3台まで同時に充電できる。5V3A出力に対応しており、iPhone 14であれば4回以上充電できる20000mAhの容量を備えている。

USB-Aポートを2基、USB-Cポートを1基搭載し、合計最大15W出力に対応。複数のデバイスを同時に充電したい場合にも使いやすい構成となっている。

安全設計と長期保証で安心して使える

安全面では複数の安全試験をクリアしており、過電流やショートを検知する安全検知システムを搭載。長時間の使用でも安心して利用できる。

USB-A to USB-Cケーブル（15cm）が同梱され、充電済みの状態で出荷されるため、購入後すぐに使用を開始できる点も利便性が高い。

保証は2年間のメーカー保証に加え、最大28万円（2,500ドル相当）の条件付き接続機器保証が付帯。接続した機器を含めた補償が受けられる。Amazon.co.jpで購入でき、送料無料の対象となっている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。