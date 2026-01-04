2026年の格安SIMは、ahamoが店頭でも積極展開、ドコモ網の品質改善、3G停波に注目

主要格安SIMの料金表とともに、格安SIM、SIMフリースマホなどの1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。今回は2026年の初回の掲載ということで、今年起きている、起きそうな話題について見ていこう。

ahamoがリアル店舗でも積極展開

オンラインでも最新機種のiPhone 17を激安で提供

まずは、昨年後半からの動きから。ドコモ「ahamo」が活発化。オンライン専用プランのはずが、店頭でも積極的に販促が実施されている。

オンラインでの申し込みでも同様で、MNPでのSIMのみの新規契約で2万ポイント還元、iPhone 17（256GBモデル）のセット購入時は2年後の返却を前提に負担額が6468円と、最新機種にも関わらず非常にオトクになっている。現在のドコモが、ユーザー獲得に非常に力を入れている現われだろう。

ドコモ網の通信品質問題は引き続き話題に

2026年こそ改善できるか

そのドコモだが、通信品質の問題が話題になることが引き続き多い。一方で、同社は2025～2026年度にかけて基地局の構築を加速することをアピール。海外の基地局ベンダーとの連携でも、ノキア製システムの導入によるLTE／5G間の運用自動化や、エリクソンの4.5GHz帯対応Massive MIMO無線機の展開開始と新たな動きを見せている。ドコモの品質改善は、ドコモ網を利用するMVNOの格安SIMにとっても影響が大きいだけに、本当に品質改善が進むか、引き続き注目だ。

3Gが3月末に停波 MVNOの格安SIMで3Gを使っている人はいる？

続いてもドコモのネットワークの話題。ついに3GのFOMAサービスが2026年3月31日に終了する。大半のスマホユーザーは特に影響がないだろうが、安価にかけ放題が可能なMVNOの格安SIMと組み合わせて、通話専用機としてFOMA端末（やVoLTE非対応機）を使っているようなケースでは通信が不可能になる。注意してほしい。

最後の話題もネットワーク関連。今年11月に日本通信がドコモの音声・SMS網と相互接続する新サービスを予定。真のフルMVNOとして、どんなメリットをユーザーに示してくれるだろうか。また、一向に進まないMVNOへの5G SAの開放についても、5G SAの普及やメリットが明らかになり始めているだけに進展に期待したい。

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）

IIJmio／BIC SIM ギガプラン（音声SIM） IIJmio ギガプラン

(データeSIM) 5ギガ 10ギガ 25ギガ 35ギガ 10ギガ 25ギガ 通信網 ドコモ/au ドコモ 高速通信

通信量 月5GB 月10GB 月25GB 月35GB 月10GB 月25GB 制限時の

通信速度 300kbps 300kbps 月額料金 950円 1400円 2000円 2400円 1050円 1650円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○(eSIMのみ) 通話定額 500円(1回5分)、700円(1回10分)、

1400円（かけ放題） データのみ 初期費用 3733円(auは3746円) 3733円 制限解除

オプション 220円／1GB 220円／1GB 通信制御 3日／366MB(低速時のみ) 3日／366MB

(低速時のみ) カウント

フリー ー ー 公衆Wi-Fi ×(BIC SIMは○) × 最低利用期間 2ヵ月 2ヵ月 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他プラン

など 月2GB：850円、月15GB：1800円

月45GB：3300円、月55GB：3900円 月5GB：650円

月55GB：3540円など

mineo デュアルタイプ マイピタ

3GB マイピタ

7GB マイピタ

30GB マイそく

スーパーライト マイそく

スタンダード マイそく

プレミアム 通信網 ドコモ/au/SB 高速通信

通信量 月3GB 月7GB 月30GB なし 最大1.5Mbpsで使い放題 最大5Mbpsで使い放題 制限時の

通信速度 1Mbps

（＋385円で3Mbps

15GB以上は無料） 32kbps 32kbps(平日12～13時) 月額料金 1298円 1518円 2178円 250円 990円 2200円 5G対応 ○ eSIM対応 ○（ドコモ、auのみ） 通話定額 550円(1回10分)、1210円(かけ放題)、110円（440円相当） 初期費用 3740円 制限解除

オプション 55円／100MB 198円／24時間 通信制御 3日／10GB(低速時のみ) 3日／10GB カウント

フリー 低速状態を3Mbpsにするオプション（385円、15GB以上は無料）

22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円、50GBは無料） 1回198円で購入から24時間、速度制限無し

22時半～7時半は使い放題にするオプション（990円） 公衆Wi-Fi 月398円 最低利用期間 なし 契約解除料 なし 転出手数料 なし その他プラン

など 月15GB：1958円

月50GB：2948円 最大300kbpsは660円

イオンモバイル BIGLOBEモバイル メルカリモバイル 5GB 20GB プランR プランM 4GB 20GB 通信網 ドコモ/au ドコモ/au ドコモ（au予定） 高速通信

通信量 月5GB 月20GB 月3GB 月6GB 月4GB 月20GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 300kbps 月額料金 1298円 1958円 1320円 1870円 990円 2390円 5G対応 ○ ×（ドコモは○） ○ eSIM対応 ○ ○ ○（物理SIMは予定） 通話定額 550円(1回5分)

935円(1回10分)

1650円(かけ放題) 660円(1回3分)

913円(1回10分) 550円(1回5分)

770円(1回10分)

1320円(かけ放題) 初期費用 3300円 3733円 3300円 制限解除

オプション 1～10GBまで1GBごとに110円ずつアップ

(月途中でプラン変更可) 330円／100MB メルカリでのギガの売買が可能 通信制御 3日／366MB

(低速時のみ) ― 3日／366MB

(低速時のみ) カウント

フリー ― ＋月308円でYouTube、

ABEMAなど ― 公衆Wi-Fi × × × 最低利用期間 なし なし なし 契約解除料 なし なし なし 転出手数料 なし なし なし その他プラン

など 月1GB：858円

月10GB：1848円など 月1GB：1078円など 月10GB：1730円

月40GB：3700円

日本通信SIM HISモバイル 合理的シンプル290プラン 合理的みんなのプラン 合理的50GBプラン 1GB

プラン 7GB

プラン 20GB

プラン 通信網 ドコモ ドコモ 高速通信

通信量 段階制

月1GB～ 月20GB 月50GB 月1GB 月7GB 月20GB 制限時の

通信速度 低速通信 低速通信（200kbps） 月額料金 290円～ 1390円 2178円 550円

(100MBまで280円) 990円 2090円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○ 通話定額 390円

(月70分)

390円

(1回5分)

1600円

(かけ放題) 月70分 or

1回5分まで かけ放題は

＋1600円 月70分 or

1回5分まで かけ放題は

＋1200円 500円(1回6分)

1480円(かけ放題) 1回6分まで 初期費用 3300円 3300円 制限解除

オプション 220円／1GB 200円／1GB 通信制御 ― ― カウント

フリー ― ― 公衆Wi-Fi × × 最低利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他プラン

など 月3GB：770円、月10GB：1340円など

LinksMate NUROモバイル 5GB 15GB VSプラン VMプラン NEOプラン NEOプランW 通信網 ドコモ ドコモ/au/SB 高速通信

通信量 月5GB 月15GB 月3GB 月5GB 月35GB 月55GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 1Mbps 月額料金 1210円 1870円 792円 990円 2699円 3980円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○（ドコモ回線のみ） 通話定額 935円(1回10分) 490円(1回5分)、880円(1回10分)

1430円(かけ放題) 初期費用 3300円 3740円 0円 制限解除

オプション 550円／2GB

2200円／10GB 550円／1GB 通信制御 3日／300MB

(低速時のみ) ー カウント

フリー 対応ゲーム、ABEMA、Twitter、Facebookなど(月550円) ― LINE 上りデータ通信

LINE、Twitter

Instagram、TikTok 公衆Wi-Fi × × 最低利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他プラン

など 月1GB：737円

月30GB：2970円など 月10GB：1485円

かけ放題＋月1GB：1870円

DTI SIM

音声プラン y.u mobile J:COM MOBILE 3GB 毎日1.4ギガ使い切り シングル シングル

U-NEXT 5GB 10GB 通信網 ドコモ ドコモ au 高速通信

通信量 月3GB 1日

1.4GB 月10GB 月20GB

(月30GB) 月5GB 月10GB 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 1Mbps 月額料金 1639円 3190円 1070円 2970円 1628円 2178円 5G対応 × × ○ eSIM対応 × × ○ 通話定額 902円(1回10分) 550円(1回10分)

1400円(かけ放題) 935円(1回5分、

現在キャンペーン中で550円) 初期費用 3733円 3740円 3300円(ウェブでは無料) 制限解除

オプション 418円／500MB

660円／1GB 330円／1GB

1200円／10GB 330円／1GB 通信制御 3日

／2GB ― 条件非公表 ― カウント

フリー ― ― J:COMオンデマンド 公衆Wi-Fi × × ○ 最低利用期間 なし なし なし 契約解除料 なし なし なし 転出手数料 なし なし なし その他プラン

など 月1GB：1320円、

月5GB：2112円など 「シングル U-NEXT」はU-NEXTのサービス込み。1200円分のポイントで追加チャージ可 月1GB：1078円など

UQ mobile Y!mobile トクトク

プラン2 コミコミ

プラン

バリュー シンプル3

S シンプル3

M シンプル3

L 通信網 au ソフトバンク 高速通信

通信量 月5GB/30GB 月35GB 月5GB 月30GB 月35GB 制限時の

通信速度 1Mbps 300kbps 1Mbps 月額料金 2178円

3278円 3828円 3058円 4158円 5258円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○ 通話定額 1980円

(かけ放題)

880円

(1回10分)

550円

(月60分) 1回10分

1100円

(かけ放題) 1980円(かけ放題)

880円(1回10分) 1回10分

1100円

(かけ放題) 初期費用 3850円 3850円 制限解除

オプション 1100円／1GB 550円／500MB 通信制御 通信量超過後の1Mbpsはさらに40GB(トクトク)/50GB(コミコミ)超過時に最大128kbpsまで低速化される 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月間通信量の半分の超過時に最大128kbpsまで低速化される カウント

フリー ― ― 公衆Wi-Fi ○ ○ 最低

利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他 「トクトクプラン2」は固定回線セット割（月1100円）、家族割引（月550円）、au PAYカード割（月220円）あり 固定回線セット割（月1650円）、または家族割引（2回線目以降は月1100円割引）などあり

ドコモ

ahamo ドコモ ドコモmini 4GB 10GB 通信網 ドコモ ドコモ 高速通信

通信量 月30GB 月4GB 月10GB 制限時の

通信速度 1Mbps 128kbps 月額料金 2970円 2750円 3850円 5G対応 ○ ○ eSIM対応 ○ ○ 通話定額 1回5分

1100円

(かけ放題) 880円（1回5分）

1980円(かけ放題) 初期費用 0円 3850円（オンラインは0円） 制限解除

オプション ＋1980円で80GB追加可能

550円／1GB 1100円／1GB 通信制御 ― ― カウント

フリー ― ― 公衆Wi-Fi ○ ○ 最低利用期間 なし なし 契約解除料 なし なし 転出手数料 なし なし その他 固定回線セット割（月1210円）、ドコモでんきセット割（月110円）、dカード支払割（月550円）などあり

au

povo2.0 ソフトバンク

LINEMO 楽天モバイル

Rakuten最強プラン ベストプラン ベストプランV 通信網 au SB 楽天(＋au) 高速通信

通信量 月0GB

(要追加) 月3GB

/10GB 月30GB 段階制

月3GB

/20GB

/無制限 制限時の

通信速度 128kbps 300kbps 1Mbps ― 月額料金 0円 990円

/2090円 2970円 1078円

/2178円

/3278円 5G対応 ○ ○ ○ eSIM対応 ○ ○ ○ 通話定額 550円

（1回5分）

1650円

(かけ放題) 550円

（1回5分）

1650円

(かけ放題) 1回5分

1100円

(かけ放題) かけ放題 初期費用 0円 3850円 0円 制限解除

オプション 390円

／1GB(7日)

990円

／3GB(30日)

2700円

／20GB(30日)

9834円

／300GB(90日)

2万6400円

／360GB(365日)

330円／24時間使い放題 550円／1GB ― 通信制御 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり 通信量超過後の300kbps／1Mbpsはさらに月15GB／45GBの超過時に最大128kbpsまで低速化される 条件非公表 カウント

フリー ― LINE(トーク、

音声・動画通話) ― 公衆Wi-Fi ○ × 月398円 最低利用期間 なし なし 1年 契約解除料 なし なし 最大1078円 転出手数料 なし なし なし その他 月5GB(1380円)、月30GB(2780円)の月極トッピングも

※：au網を用いたMVNOのサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある