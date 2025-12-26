Game & Co.が展開するブランド「AMICIS（アミシス）」は、人気バーチャルアーティストカグラナナとのコラボレーションによる限定アーティザンキーキャップ「DELLA KEY Kagura Nana Artisan Keycap」の受注販売を2025年12月25日より開始した。受注は2026年1月26日までの期間限定となる。

DELLA KEY Kagura Nana Artisan Keycapは、カグラナナ自身がプロデュースしたもので、代表的なキャラクター「ちびナナ」と「チリリン」の2種をラインナップ。推しキャラの世界観をデスク周りで楽しめるアイテムとなっている。

各アイテムは1点ずつ職人の手で丁寧に造形・着色されており、デザイン性と質感の高さを両立。コレクションとして飾るほか、Cherry MX互換スイッチ対応の1Uサイズ設計により、赤軸・茶軸・青軸など主要なMXスイッチにそのまま装着できる。

また、全2種に加えて「フルセット（限定特典付き）」も用意されており、専用台座「チリリンベース」と、追加の唐辛子キーキャップが付属する豪華仕様となっている。価格は単体がそれぞれ8800円（カグラナナ）／6000円（チリリン）、フルセットが1万9800円 。