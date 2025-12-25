ASUS、COD最新作とコラボした限定GPU「TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition」登場

ASUS JAPANは、『Call of Duty: Black Ops 7』との数量限定コラボモデル「TUF Gaming Radeon RX 9070 XT COD BO7 Special Edition」を12月25日から発売する。特別デザインと共に同ゲームのバンドルが特徴だ。

新製品は、ゲーム内のアイコンとオレンジのアクセントが施されたカスタマイズされたシャーシとバックプレートを備えている。さらに、ASUS独自の「MaxContact」技術により、GPUのヒートスプレッダの表面積が拡大されており、冷却性能が向上されている。また、フェーズチェンジGPUサーマルパッドにより優れた熱伝導性と熱放散を実現し、重負荷時でも安定した性能と長寿命を確保している。

Axial-techファンのアップグレードも注目ポイントだ。デュアルボールベアリングを採用し、最大23％多くの風量を提供、外側のファンは反時計回りで回転することで乱流を減少させる仕様だ。GPU温度に応じてファンが自動で停止・再起動する機能も搭載しており、静音性と性能の両立が図られている。さらに、エクソスケルトンが採用され、強化されたダイカストシャウドとアルミ製バックプレートによりPCBの曲がりを防ぐと共に、通気性の高い設計が熱放散を助けるという。

Call of DutyファンやゲーミングPC愛好家にとって注目のアイテムだ。