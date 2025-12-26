カルビ319円！ 焼肉が最大半額の「肉の日　年末大放出！！」開幕中

焼き肉レストラン「安楽亭」は12月25日～31日の期間限定で「肉の日 年末大放出！！」企画を開催中です。

定番焼肉TOP3が肉の日特別価格に！

「肉の日 年末大放出！！」は、家族連れに人気の定番焼肉TOP3「ファミリーカルビ」「ファミリーロース」「中落ちカルビ」が肉の日特別価格となるクーポンキャンペーンです。

安楽亭肉の日ページに記載されているクーポン番号を注文時に卓上のタブレットで入力するか、従業員へクーポン画面を提示することで、特別価格が適用されます（注文後の提示は無効）。



クーポン利用で、3商品の価格は以下の通りになります。



・ファミリーカルビ 通常価格638円→特別価格319円

・ファミリーロース 通常価格748円→特別価格429円

・中落ちカルビ 通常価格759円→特別価格319円

厚切りカットのワイルドシリーズが半額！

あわせて、厚切りカットが特徴のワイルドシリーズが半額になるクーポンも配信。



ワイルドシリーズは、見た目にも食べ応えも十分なメニューとなっています。

・ワイルドカルビ 通常価格869円→特別価格434円

・ワイルドロース 通常価格968円→特別価格484円

黒毛和牛の盛り合わせも500円引き！

さらに年末向けメニューとして、黒毛和牛を使用した盛り合わせが500円引きクーポンも配信されます。

「黒毛和牛プレミアムビッグ盛り」は、黒毛和牛カルビ、黒毛和牛ロース、上タン塩が入って肉総量はたっぷり500g。

「黒毛和牛 カルビ＆ロース盛り」は、黒毛和牛のカルビと、上品な味わいのロースでバランス良く盛り合わせた一皿としており、肉総量は300gです。

・黒毛和牛プレミアムビッグ盛り 通常価格8228円→特別価格7678円

・黒毛和牛カルビ＆ロース盛り 通常価格6358円→特別価格5808円

焼肉納めシーズン到来！

寒さが続くこの時期、家族や友人としっかり食べたい気分の日にうれしい年末向けのフェアがスタート。

いつもの定番メニューが手に取りやすい価格になっているほか、黒毛和牛メニューも値下げされており、特別な日に利用したくなる内容ですね。



クーポンの詳細は、安楽亭肉の日ページから確認ください。

※価格は税込み表記です。