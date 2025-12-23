このページの本文へ

12月24日15時スタート

【松のや】海老フライが「大海老」にグレードアップ！エビエビフェア開催

2025年12月23日 09時45分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

嬉しいグレードアップ！

　とんかつチェーン松のやでは、12月24日15時より「海老海老フェア」を開催する。

お得な「海老海老フェア」スタート

　海老フライ好きにはたまらない、お得で嬉しいフェアがスタート。

　期間限定で開催される「海老海老フェア」では、ロースかつと海老フライの盛合せ定食が無料でグレードアップしてお得な価格で楽しめる。

　①お値段そのまま「有頭大海老フライ」にグレードアップ

お値段そのままで「ロースかつ＆海老フライ定食」が「ロースかつ＆有頭大海老フライ定食」に

2尾なら通常価格より400円お得！

　「ロースかつ＆海老フライ定食」をお値段はそのままに、豪華な「有頭大海老フライ」にグレードアップして提供。有頭大海老フライ2尾なら通常価格より400円もお得になる。


「ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食」
　↓
「ロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食」
価格970円


■     　    　
「ロースかつ＆大海老フライ（2尾）定食」
　↓
「ロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食」
価格1250円
 

　②海老フライ1尾の価格で「2尾」に増量

お値段そのまま海老フライが1尾プラス！

　「ロースかつ＆海老フライ定食（海老1尾）」をお値段はそのままに、海老フライをプラス1尾、合計2尾に増量。通常価格より280円お得に楽しめる。


「ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食  」　 
　↓
「ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食  」
価格970円
 

これはお得！

　年末年始限定の嬉しいグレードアップ＆増量企画。お値段そのままだからかなりお得。

　フェアは1月7日15時までを予定しているそう。持ち帰りもできるので、自宅でゆっくり海老フライを楽しむのもいいかも。

　（※文中の価格はすべて税込）

