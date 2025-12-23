【松のや】海老フライが「大海老」にグレードアップ！エビエビフェア開催

とんかつチェーン松のやでは、12月24日15時より「海老海老フェア」を開催する。

お得な「海老海老フェア」スタート

海老フライ好きにはたまらない、お得で嬉しいフェアがスタート。

期間限定で開催される「海老海老フェア」では、ロースかつと海老フライの盛合せ定食が無料でグレードアップしてお得な価格で楽しめる。

①お値段そのまま「有頭大海老フライ」にグレードアップ

「ロースかつ＆海老フライ定食」をお値段はそのままに、豪華な「有頭大海老フライ」にグレードアップして提供。有頭大海老フライ2尾なら通常価格より400円もお得になる。



■

「ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食」

↓

「ロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食」

価格970円





■

「ロースかつ＆大海老フライ（2尾）定食」

↓

「ロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食」

価格1250円



②海老フライ1尾の価格で「2尾」に増量

「ロースかつ＆海老フライ定食（海老1尾）」をお値段はそのままに、海老フライをプラス1尾、合計2尾に増量。通常価格より280円お得に楽しめる。



■

「ロースかつ＆海老フライ（1尾）定食 」

↓

「ロースかつ＆海老フライ（2尾）定食 」

価格970円



これはお得！

年末年始限定の嬉しいグレードアップ＆増量企画。お値段そのままだからかなりお得。

フェアは1月7日15時までを予定しているそう。持ち帰りもできるので、自宅でゆっくり海老フライを楽しむのもいいかも。

（※文中の価格はすべて税込）