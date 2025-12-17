iPhoneを約29分で50％充電、BelkinのQi2 25Wワイヤレス充電器

※本記事はAmazon.co.jpで販売している商品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Belkin「Qi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1」の製品概要

Belkinの「Qi2 25W ワイヤレス充電器 3 in 1」は、世界初をうたうQi2 25W対応ワイヤレス充電スタンドとして展開されているモデルだ。本製品はAmazon.co.jp限定で販売されており、購入者特典としてオリジナル壁紙のダウンロードが付属する。価格は割引適用後で16,918円となっている。

Qi2規格対応で最大25Wのワイヤレス急速充電を実現

本製品はQi2規格に準拠し、MagSafe互換のワイヤレス急速充電に対応している点が特徴だ。iPhoneをはじめ、Apple WatchやGoogle Pixel 10 Pro XLまで幅広いデバイスを1台で充電できる。最大25Wの出力に対応しており、iPhone 16であれば約29分で50％まで充電可能。Apple Watchも約30分で約80％まで充電できるなど、日常的な使用に適した充電性能を備えている。

冷却テクノロジーと素材にこだわったプレミアムデザイン

充電時の安全性にも配慮されており、次世代の冷却テクノロジーを採用。高度な熱管理機構によって発熱を抑え、バッテリーを保護しながら安定した充電を行える設計となっている。外観はステンレス製スタンドとソフトタッチのシリコン素材を組み合わせたプレミアム仕様で、Apple製品との親和性を意識したデザインに仕上げられている。

Amazon.co.jp限定モデルとなる本ワイヤレス充電スタンドは、洗練されたデザインと先進的な充電技術を両立した製品だ。使用環境や用途に応じて柔軟に使える点も魅力といえる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。